El drama de una mujer que vive con temor por las amenazas de muerte de un vecino

Cansada de no obtener una respuesta que garantice la integridad física y la de su familia, la mujer decidió contar su situación en las redes sociales y medios de comunicación para pedir el apoyo de sus vecinos.

"Hace ocho meses que estoy pasando por esta situación y ahora la siento súper grave y está mucho más alevoso. Reiteradamente me ha amenazado estando con mis hijos en mi hogar", contó Lozano en La voz de la Calle, quien detalló que hace unas semanas tomó la decisión de que sus hijos se vayan a vivir con su expareja para ponerlos a resguardo.

"Desesperada me anime a poder contar lo que estaba pasando porque ya hace muchos meses que venía con esto y no tenía una respuesta. Pedí la ayuda de la gente de San Francisco que también está cansada porque es una persona que muchas veces ha estado preso y en el penal. A esta persona le gusta estar preso y en el penal, se siente súper cómodo en el lugar", agregó la mujer amenazada.

En ese sentido, Lozano contó que su agresor estuvo preso en varias oportunidades por robo y que tiene más de 20 causas abiertas y sin embargo no está preso. "Dicen que tienen un habeas corpus, que está protegido por un juez por lo cual la policía no lo puede tocar", indicó.

Por último la mujer contó que las amenazas son sin razón ni motivo alguno. "Es una persona muy conflictiva. La mayor parte del tiempo anda armado y borracho. Los cruces que he tenido con él son por ir a comprar y capaz que te pide plata para comprarse un vino o cigarrillos y yo siempre lo he mirado con mala cara y le he dicho que se fuera", explicó.