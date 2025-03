El drama de los vecinos de Bahía Blanca que buscan reconstruir sus hogares: "Dormimos toda la noche en el techo"

"No tenemos ropa, no tenemos nada. Viste cuando estoy tendiendo en la soga, es el sacrificio de toda mi vida. Tengo los toallones, la sábana, la ropa, los zapatos... No tengo comida, están todos los locales cerrados. No tenés servicio para pagar, para acceder a las cosas. Tenés que esperar que te traigan, que te den, como si fueras un mendigo", afirmó Magalí en diálogo con el periodista Adrián Salonia en La Mañana, por C5N.

Entre lágrimas, la mujer contó como fueron esas horas decisivas donde temieron por sus vidas y la de sus hijos. "Fue horrible", aseguró entre lágrimas, alrededor de las cuatro de la tarde sacó a sus hijos y a su mamá y los llevó hasta una calle seca.

Trabajos después del temporal en Bahía Blanca 09-03-25 X @MunicipioBahia

"El agua empezó a subir y a subir", añadió. Además, contó que en un momento pensó que iban a morir ahogados mientras José, su marido, se quedó en el techo de su casa toda la noche: "Tuve impotencia de no poder hacer nada, mucha bronca. ¿Cómo hago para sacar el agua? Eso era mucha bronca".

"Mi hija me dice que quiere volver a casa con sus cosas, pero no sabe que de sus cosas no hay nada. Le digo que vamos a volver a tener todo, que se quede tranquila", aclaró Magalí.

Según el último informe de situación difundido este domingo por la noche, el balance es de 16 personas fallecidas y 963 evacuadas. La empresa EDES ya restableció el 65% del servicio eléctrico en la ciudad. Este lunes no habrá actividad administrativa en el ámbito municipal y se recomendó a los comercios que no descuenten el día a los empleados que no puedan presentarse a trabajar.

Bahía Blanca: confirman que el agua es potable y emiten recomendaciones para limpiar las casas

Las autoridades aconsejaron abrir puertas y ventanas para ventilar las viviendas y esperar al menos 30 minutos antes de ingresar, además de bajar la térmica y asegurarse de que el sistema eléctrico esté completamente seco antes de volver a conectarlo.

Para las tareas de limpieza, recomendaron usar guantes y botas de goma y remover el barro con agua y detergente. También indicaron desinfectar los ambientes con una mezcla de una taza de lavandina por balde de agua, y evitar combinarla con otros productos de limpieza.

El Municipio sugirió desechar colchones, peluches, ropa y todos aquellos objetos que no puedan limpiarse adecuadamente, así como alimentos y medicamentos que hayan estado en contacto con el agua. Solo es seguro conservar las latas que se encuentren en buen estado, sin abolladuras ni hinchazón.

Luego de que circularan versiones en redes sociales sobre la supuesta contaminación del agua de red, ABSA emitió un comunicado este domingo donde informó que "las dos plantas potabilizadoras de agua de la ciudad están funcionando sin inconvenientes" y que los "análisis de calidad se efectúan a diario bajo parámetros normales".