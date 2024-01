El drama de los que no pueden pagar un alquiler y quedaron en la calle: "Nosotros no queremos vivir esto"

Una mujer que reside en el Parque Los Andes junto a su pareja y sus cinco hijos relató que no pudo seguir pagando. "Milei no se ocupa de la gente de la calle", lamentó.

En tanto, la mujer detalló sus ingresos y marcó que su pareja se encuentra desempleada. "Vendo ropa usada y los fines de semana si vendo bien hago entre $10.000 y $12.000 y si vendo mal entre $1.500 y $2.000. Él tiene un buen currículum pero lo rechazan cuando dice que está en situación de calle. Es responsable y si tiene que hacer horas extras las hace. También nos discriminan porque somos morochos", lamentó.

En tal sentido, se refirió a la forma en la que vive actualmente y manifestó que rechazó residir en un refugio: "A veces el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena se complican porque estamos en una plaza. Nos ofrecieron un refugio pero ya estuve y nos atendieron mal, además de robarnos. A veces nos sacan del espacio público".

Por otra parte, apuntó hacia el gobierno de Javier Milei por las medidas económicas. "Nosotros no queremos vivir esto, trabajamos y tenemos la voluntad de salir adelante pero no nos dan oportunidad. Milei no se ocupa de la gente de la calle, se fijan en los bolsillos de ellos. Los pobres son más pobres y va a haber más pobres de la clase media. Aunque siempre tengo esperanza y no puedo bajar los brazos porque tengo a mis hijos", expresó la mujer.

"Cuando son las elecciones te vienen a ofrecer para juntar votos y prometen muchas cosas pero cuando terminan no dan nada. Ilusionan a la gente y no es así", concluyó.