El dolor de los padres de Loan, en medio del Día de la Niñez: "Queremos saber quiénes lo entregaron"

Durante la entrevista con la enviada especial en Corrientes, Mariela López Brown, la mujer aseguró que este domingo es "un día especial". "Vamos a salir a pedir por Loan. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir pidiendo justicia para que aparezca sano y salvo", sostuvo.

"Queremos saber qué pasó con Loan, dónde está y a quién lo entregaron. Conformes no estamos porque no tenemos ninguna respuesta", señaló. Tanto María como José rechazaron la hipótesis del accidente que sostiene el exabogado de Laudelina Peña, José Codazzi.

Loan Peña desaparición Este es el primer Día de la Niñez sin Loan, que desapareció el 13 de junio pasado.

"Yo no creo que sea un accidente. Y si ellos bien saben, que vengan, nos muestren y nos digan dónde está, qué hicieron con él. Que nos digan su verdad si están tan seguros de que fue un accidente, porque yo no estoy seguro de que lo sea", remarcó José.

"O están mintiendo, o están queriendo hacer otra cosa, no sé. Me van a decir cualquier cosa pero yo no voy a aflojar. Que vengan y me muestren dónde está, cualquiera de ellos. Sea como sea, si está vivo o muerto, pero que nos hagan saber ya de una vez porque estamos sufriendo todos los días sin saber nada", concluyó.

Caso Loan: el exabogado de Laudelina aseguró que "está resuelto" y dio detalles ante la jueza

Tras más de dos meses sin noticias de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, las nuevas declaraciones de José Codazzi apuntaron contra Carlos Pérez y Victoria Caillava, sugiriendo un homicidio.

El exabogado de Laudelina fue citado a declarar ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. Al recibir la notificación, afirmó no tener celular y compartió su perspectiva sobre lo ocurrido con Loan. "El caso está resuelto", sostuvo, señalando directamente al matrimonio compuesto por Pérez y Caillava y retomando la teoría del accidente.

La teoría del abogado se basa en varios indicios: "Hay una mancha de sangre, un golpe en el guardabarros y una patente deformada", aseguró en referencia a la camioneta del exmilitar y su esposa, exfuncionaria municipal, lo que sugiere que Loan pudo haber sido atropellado.