El dolor de la madre de la joven atropellada en Pacheco: "Siento una dureza en el corazón"

La mujer denunció que "dos mujeres bajaron" del auto para "golpear directamente" a Martina, de 21 años, antes de que el vehículo la arrastrara. "No caigo. Lloro todo el tiempo, pero esta vez no puedo llorar", aseguró.

La madre de la joven de 21 años que murió atropellada a la salida del boliche Tropitango, en la localidad bonaerense de El Talar, aseguró que siente "una dureza en el corazón" y que "no entiende" la saña de los agresores, ya que su hija no los conocía y solo hubo "una pelea".

"No se conocían. Hubo una pelea supuestamente adentro y después los volvieron a cruzar afuera. Me dijeron que estuvo implicada, pero el marido de ella me dice que no, que los emboscaron afuera", contó Marina, la madre de Martina Soledad Schiapelli, este lunes en rueda de prensa.