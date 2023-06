El crudo relato de una de las víctimas atropelladas a la salida del boliche en La Plata

“Está re delicado, en terapia intermedia. Tiene un coágulo en la cabeza que le afecta el cerebro . Estamos esperando a ver qué pasa, nos dijeron que el atropello le destruyó la cara y no saben cómo va a terminar . Estamos rezando por él porque se llevó la peor parte” , contó el hombre.

Asimismo, Jonathan se sinceró y en diálogo con C5N reconoció: “Estaba con él cuando lo atropellaron, verlo tirado en el piso me angustió mucho”.

Ramiro, otro de los sujetos que también estuvo en la escena del hecho, narró cómo se desencadenaron los episodios: “No conocía a los otros chicos. Nos sacaron los de seguridad, yo era uno de los últimos que salió. Salí a preguntarles qué había pasado y me sacaron a las trompadas. Se armó un revuelo y mis primos se pusieron adelante para que no me pasara nada”.

Al igual que Jonathan, Ramiro también tiene un yeso en el brazo debido a la embestida del vehículo. Ambos tienen que hacer rehabilitación y no descartan ser intervenidos quirúrgicamente.

“Fue directo a matar, cuando lo chocó, dio la vuelta manzana y volvió. Nos pasó por al lado y nos chocó a nosotros. Tocó bocina como burlándose de nosotros”, mencionaron sobre los agresores.

En sus narraciones, ambos coincidieron en los disturbios a la salida del boliche. “Cuando me doy vuelta ya en la calle, veo que a mi primo lo pasaron por arriba, quedó inconsciente en el acto. En el video soy el que lo abraza”, manifestó Ramiro con cierta tristeza.

Este último dijo que, tras ser herido de gravedad, llevaron a su primo a un hospital y agradecieron la colaboración de la Policía de la zona.

Según el testimonio de Jonathan, los agresores fueron identificados por las cámaras de seguridad, como así también el vehículo que utilizaron para darse a la fuga. “Pedimos que aparezcan y se entreguen antes de que esto termine mucho peor”, concluyeron.