El biógrafo de Milei chocó a un motociclista y trató de huir: la causa se cerró en menos de 48 horas

Tras el hecho el perjudicado presentó una denuncia pero la Unidad Fiscal N°11 de Mar del Plata desestimó la causa en menos de 48 horas. En comunicación con C5N Santiago, la víctima, contó detalles de lo ocurrido. "Todavía estoy con dolores en la espalda. Ahí me di el mayor golpe", fue lo primero que dijo el hombre en diálogo con Argenzuela.

Santiago contó que se dirigía con su moto a la playa y que en la avenida no había nadie porque era domingo a las 15 horas y hacían 30 grados. "Iba solo en la calle y me chocó por detrás. No sé qué venía haciendo pero no entiendo como me choca porque son tres carriles. Yo iba por el del medio y no entiendo cómo me choca. Él iba a 80, 90 kilómetros, no me dio tiempo a nada", expresó.

Luego manifestó que Márquez nunca frenó pero como se le reventó un neumático paró a las pocas cuadras en un semáforo y otro motociclista lo interceptó y lo increpó para que se hiciera cargo del accidente.

"La mujer le decía ´decile que se le reventó la rueda y por eso lo chocaste´, como excusa pero el tipo decía nunca se dio cuenta que me chocó. Estaba muy ido, en un estado de que algo había consumido", puntualizó.

Acto seguido comentó que antes de llamar a la policía o la ambulancia, el biógrafo de Milei intentó "arreglar por detrás". "Me corrió a un lado y me dijo que no llamara a nadie para que arreglemos entre nosotros. Y yo le digo que no, que iba a llamar a la policía".

El hombre llamó a la policía y a la ambulancia. En la ambulancia lo atendieron y le curaron algunas heridas. Esperó a que la policía le hiciera test de alcoholemia a Márquez porque "estaba bajo los efectos de una sustancia o borracho" pero nada de eso sucedió. "El que manejaba la ambulancia nos dijo que era poderoso y que no le hagamos quilombo. Hice la denuncia penal, me llega un mensaje de mi abogada que me dice que la causa se archivó. Ella no entendía como podía ser.

Por su parte, el periodista Mauro Federico sumó que Márquez no quiso dar sus datos a la policía y recordó que tiene varias infracciones en su haber por manejar a alta velocidad e imprudentemente.

Por último, Santiago cuestionó la falta de humanidad del escritor. "Podés chocar a alguien pero preguntarle si está bien y tratar de ayudar. Tuve que hacerme un montón de estudios, algunos los pagué de mi bolsillo. El seguro todavía no se hizo cargo de nada. Él tampoco. Le mandé un mensaje para ver si me iba a ayudar en algo y me dijo que arregle con su abogada", completó.