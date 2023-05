El arquero de Platense detenido por violencia de género negó haber golpeado a su novia

Pese a la versión que sostuvo el arquero, el fiscal lo dejó detenido en su casa de un country del partido de Tigre en el marco de una causa por violencia de género e imputado de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género” contra su pareja, una joven periodista deportiva de 27 años.

Bajo ese contexto, el abogado defensor de Arce, Francisco Saracino, pidió la excarcelación del futbolista, pero el fiscal Menteguiaga, tras la indagatoria, solicitará la conversión de la aprehensión en detención formal, lo que deberá ser resuelto por el juez de Garantías 5 de San Isidro, Diego Martínez. Se trata de un delito que prevé una pena de entre seis meses y dos años de cárcel.

Según la acusación a la que Télam tuvo acceso, a Arce se lo acusa que entre las 3.30 y las 8.30 del martes, “en circunstancias en que la víctima se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Solis 1, Barrio Privado Venice, Goletas B departamento 606 de la localidad y partido de Tigre, por lo menos en dos oportunidades fue agredida físicamente por su pareja y aquí imputado Ignacio Mauricio Jesús Arce”.

Según el fiscal, el arquero del Calamar “valiéndose de su condición de género, le propinó golpes de puño y patadas a la damnificada, arrojándola al suelo, provocando con dicha conducta lesiones tales como equimosis en cara anterior de ambos muslos, escoriaciones en cara anterior de muñeca izquierda y dorso de mano ipsilateral e infiltrado hemático en mucosa de labio inferior, lesiones que fueran caracterizadas como de leve entidad”.

Si bien, durante las dos horas que declaró ante el fiscal, Arce “negó haberla agredido y dijo que los hematomas que tiene la mujer son porque ella juega al fútbol", una fuente judicial aseguró que “sí reconoció que él quiso recuperar el celular, que allí ella lo muerde en el brazo y que ambos cayeron al suelo”.

Tanto fuentes policiales como judiciales confirmaron que la pelea de pareja se dio porque la mujer encontró en el celular del futbolista evidencias de una supuesta infidelidad del arquero.

Para el abogado del arquero de Platense, “los moretones de la denunciante son de vieja data”

En diálogo con C5N, Saracino explicó que su defendido “relató el trato con la denunciante y fue muy coherente. Tenemos mejores perspectivas que ayer”. El futbolista quedó aprehendido y se prevé que será liberado en el transcurso de la tarde.

“Nuestra versión de los hechos, que es la misma de los testigos, es que hubo un desapoderamiento del celular de Ignacio de parte de la denunciante, por una cuestión de celos, le revisó los mensajes y no se lo devolvió. Lo terminó incautando la Policía a las tres de la tarde del martes”, explicó Saracino.

Según el letrado, “esa noche Ignacio se acostó a dormir y cerca de las 4 de la mañana se despertó y se encontró con que ella estaba usando su celular. Se lo pidió, ella tenía un planteo de celos y siguió una discusión. Ignacio le pidió que por favor se lo diera".

“Ante la negativa, él quiso tomarlo y ella le mordió la mano. Toda la sangre que se produjo en ese episodio es de Ignacio. Los moretones que ella aduce son de vieja data, ella juega al fútbol en dos ligas y entrena bastante, de ahí provienen”, subrayó.

El abogado enfatizó que “la denunciante no sufrió agresión de parte de Ignacio. Ella tiene brackets y con la fuerza de la mordedura se lastimó sus labios. Ella se fue tirando al piso, él no tiene otra que acompañar el movimiento para que ella no le arranque un pedazo de piel”.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.