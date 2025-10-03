El rover de la NASA descubrió un objeto terrestre insólito en Marte: cuál es El vehículo sorprendió a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio con un registro singular. Por







La presencia de este fragmento despertó todo tipo de especulaciones. Redes sociales

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) volvió a llamar la atención de todo el mundo gracias a un curioso descubrimiento en la superficie de Marte. El rover Perseverance, que desde 2021 explora el planeta rojo, se topó con un elemento que, a simple vista, parecía fuera de lugar en ese entorno inhóspito. El hallazgo generó múltiples teorías y un revuelo inmediato en la comunidad científica. Sin embargo, con el correr de los días, los especialistas ofrecieron una explicación lógica que aclaró el enigma.

El hecho se produjo en 2022, cuando el vehículo robótico registró un objeto inusual sobre el suelo marciano. En las imágenes, podía apreciarse lo que parecía una cuerda enredada, similar a una línea de pesca abandonada. La presencia de este fragmento despertó todo tipo de especulaciones, incluso aquellas que lo vinculaban con señales de agua. Lo sorprendente fue que, apenas cuatro días después, la cuerda ya no estaba en el mismo lugar.

NASA MARTE NASA

Qué descubrió el rover de la NASA en Marte y dejó sin palabras a todos El objeto detectado por Perseverance resultó ser un pequeño trozo de material remanente de su propio descenso. Los expertos indican que probablemente se tratara de restos del paracaídas, de la etapa de descenso o incluso de la carcasa trasera que participaron en la llegada del rover a Marte en febrero de 2021. La cuerda, arrastrada por el viento marciano, se desplazó de la escena en cuestión de días, lo que reforzó la idea de que no era más que un desecho originado en la misión.

ROVER Perseverance Marte Reuters

Este no fue el único elemento extraño hallado por el vehículo. A lo largo de su recorrido, Perseverance ya había encontrado restos de su paracaídas y, con ayuda del helicóptero Ingenuity, se tomaron imágenes de la carcasa trasera dañada que quedó tras el aterrizaje. Estos restos, aunque puedan parecer basura espacial, forman parte del paso inevitable que dejan las misiones de exploración en un planeta ajeno. NASA MARTE NASA Pese a las preocupaciones que algunos expresan por la acumulación de desechos humanos en Marte, especialistas como Stuart Atkinson sugieren otra mirada. Según él, dentro de un siglo, estos objetos serán considerados reliquias valiosas, comparables a los fósiles o los meteoritos que hoy exhibimos en museos. Lo que hoy es visto como simple basura, en el futuro podría transformarse en piezas históricas que narren la llegada de la humanidad a otro mundo.