El abogado de Antonio Benítez, detenido por la desaparición de Loan, denunció apremios ilegales contra su defendido

Caso Loan: los fiscales afirmaron que no descartaron "ninguna hipótesis en el caso"

"Se está ensuciando la causa. Están habiendo muchas complicaciones que en un principio no deberían haber", manifestó el abogado José Codazzi en comunicación con Argenzuela para luego relatar los vejámenes que sufrió su representado.

"Sufrió una serie de golpes, un apriete como le dicen, en donde querían resolver inmediatamente la causa y donde le daban la posibilidad de que le eche la culpa a una u otra persona y para que él se vea favorecido de esos dichos. Mi representado mantuvo su firmeza diciendo que él no podía inventar nada y que no podía hacer una declaración que no era", narró el letrado.

El abogado contó que el maltrato contra Benítez tuvo lugar en la comisaría de 9 de Julio, sostuvo que hay al menos un policía involucrado y adelantó que harán las presentaciones pertinentes ante la justicia. "Recibió una piña por parte de la policía. Hicieron una condena social y lo consideraban culpable a él y a otra persona", señaló Codazzi. "A medida que se vaya desarrollando la investigación van a salir a la luz datos que son nuevos", agregó.

Codazzi, quien asumió la defensa de Benítez este lunes, contó que a su defendido lo encontró "quebrado" y "anímicamente muy mal". Luego indicó que todos están detrás del objetivo de encontrar a Loan y que en ese marco Benítez nunca se resistió y colaboró en toda la investigación.

Caso Loan: los seis detenidos quedaron imputados por encubrimiento y captación de personas con fines de explotación

La Fiscalía que investiga el caso de la desaparición de Loan imputó a cinco de los detenidos por captación de personas con fines de explotación agravado, mientras que el Comisario por encubrimiento. De este modo la causa pasará este mismo lunes a la Justicia Federal.

De esta manera Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, María Caillava, Carlos Pérez quedaron imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación agravado por ser la víctima menor de 18 años. Los tres primero están apuntados como partícipes primarios, y el matrimonio como coautores materiales.

Con respecto al Comisario Walter Maciel, fue imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor. Asimismo, informaron que todos los detenidos se negaron a declarar frente a los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo.