Dirigentes de distintos espacios renovaron el reclamo de soberanía sobre Malvinas

"Recordamos y rendimos homenaje a los caídos, veteranos y veteranas, que con honor y patriotismo lucharon en la Guerra de Malvinas. A 41 años, seguimos reclamando nuestros derechos soberanos. Las Malvinas son argentinas", expresó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El Frente de Todos (FdT) se expresó desde su cuenta en Twitter: "Honor, gloria y memoria para los héroes y heroínas que defendieron nuestra soberanía. Hoy y siempre, Malvinas Argentinas". Los gobernadores Omar Perotti, de Santa Fe, y Omar Suárez, de Mendoza, llamaron a "mantener viva la memoria de nuestros héroes".

También el mandatario bonaerense Axel Kicillof se manifestó sobre la fecha. "Este 2 de Abril mantenemos con firmeza y convicción el reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¡Las Malvinas son y serán argentinas!", publicó.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1642500939243216898 Este 2 de Abril mantenemos con firmeza y convicción el reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas.



¡Las Malvinas son y serán argentinas! #MalvinasArgentinas pic.twitter.com/SEH9WOOZFf — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2023

Desde Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta calificó como "héroes nacionales" a los caídos y veteranos. "Sé que hay un dolor que el tiempo no podrá curar nunca, pero no están solos. No los vamos a olvidar. Tenemos una deuda de honor con todos ustedes y eso vivirá para siempre", aseguró.

"Como ciudadanos, sabemos que la memoria es una responsabilidad. Por eso, hoy los estudiantes llevan bordados en sus guardapolvos las islas del Atlántico Sur con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas'", destacó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La diputada Myriam Bregman, integrante del Frente de Izquierda, invitó a "pensar Malvinas dentro de una política antiimperialista integral". Y agregó: "Ni olvido ni perdón. Fuera ingleses de Malvinas".