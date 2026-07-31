IR A
IR A

Polémico: una conductora le declaró la guerra a una actriz en vivo

La presentadora admitió en pleno programa que prefiere evitarla debido a un conflicto pasado y no parece perdonarla.

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani.

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani.

La conductora temporal de Sálvese Quien Pueda, Sabrina Rojas, -quien reemplaza a Yanina Latorre por vacaciones- le declaró la guerra en vivo a Griselda Siciliani y aseguró que no irá al estreno de la serie de Moria, donde ella es protagonista, porque no se la quiere cruzar.

Te puede interesar:

Grave denuncia de Cristian U contra un reality español: "Facilitan el consumo de drogas"

Netflix estrena la serie de La One el 14 de agosto y Rojas fue invitada, lo dio a conocer, pero dio motivos por los que no quiere saber nada con asistir: “No voy a ir. La voy a ver después, tranquila, en mi casa. No voy a ir al estreno, claramente. No me interesa lo más mínimo”.

La famosa eligió enfocarse en sus deseos personales para este 2026.

La famosa eligió enfocarse en sus deseos personales para este 2026.

Sus panelistas le contaron quiénes van a estar presentes en la avant premiere, estarán todos los del elenco y más, por lo que Griselda iba a estar allí. Cabe destacar que ella fue la tercera en discordia por mucho tiempo entre Rojas y Luciano Castro.

“Claro, imagínense. No quiero cruzarme a esa mujer”, disparó y explotó todo. Además de ser la tercera, fue la pareja de Castro durante un tiempo hace algunos meses.

Sabrina Rojas lanzó un picante comentario contra Luciano Castro: "Cómo superar los cuernos"

ina Rojas no suele esquivar los temas de actualidad que debaten en su programa, y tampoco tiene problemas para reírse de sí misma. En esta ocasión, la conductora se refirió a las infidelidades que padeció mientras estaba en pareja con Luciano Castro y le lanzó una picante indirecta al actor.

Todo comenzó cuando la modelo estaba analizando la academia que lanzó Wanda Nara para ser una mujer exitosa. Según informaron en el piso de Pasó en América, la empresaria ganó 400 mil dólares tras vender los cursos basados en sus propias vivencias.

Ailén Bechara, panelista del programa, tomó la palabra: "Si con este curso ya hizo 400 mil dólares, chicas, algo estamos haciendo mal", expresó, y le dio el pie para que Sabrina arroje munición pesada. A modo de broma, la conductora se refirió a la relación que mantuvo con Luciano Castro, de quien se separó en 2021 en medio de rumores por infidelidad.

"Yo el otro día dije: 'voy a hacer un curso sobre cómo superar los cuernos'. Ya me llamaron de varios portales para preguntarme si lo estoy pensando en serio y, hasta recién, no lo estaba pensando en serio", lanzó Rojas, causando la risa de los panelistas.

Con respecto a qué temas tocaría en su curso, detalló: "Yo te hago superar los cuernos, te doy todo un historial. Tengo que pensar la idea, te voy a decir cómo superar los cuernos, cómo ser una tóxica en recuperación…", concluyó divertida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora bromeó sobre las infidelidades de Castro.

Sabrina Rojas lanzó un picante comentario contra Luciano Castro: "Cómo superar los cuernos"

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

Menos Multiverso y más similar a los cómics: la cuarta parte de la saga promete un Peter Parker mucho más humano.

"Spider-Man: Un nuevo día": ¿cómo es la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland?

play

Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

últimas noticias

El recordado episodio en el Mundial 2026. Los jugadores muestran la bandera a la hinchada argentina.

Milei habló de la bandera de los jugadores y advirtió: "Los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron las Malvinas"

Hace 9 minutos
Scaloni y el Dibu sorprenden a los espectadores. 

Scaloni y Dibu Martínez "protagonizan" una película coreana y se vuelven virales en redes

Hace 25 minutos
La realidad de la separación entre el piloto y la artista.

Se supo la verdad detrás de la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco: "Venía tenso por..."

Hace 29 minutos
Gallagher permanecía bajo cuidados paliativos en su casa de Lewiston.

Conmoción por la muerte de un periodista reconocido que destapó casos de corrupción: "Profesional de vieja escuela"

Hace 42 minutos
Adorni renunció envuelto en escándalos por denuncias en la Justicia. 

A un mes de la renuncia, Milei volvió a defender a Adorni: "Creo que es inocente"

Hace 53 minutos