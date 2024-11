Día Mundial de la Vasectomía: una práctica que crece pero todavía arrastra prejuicios

Desde el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, en tanto, aseguraron quelas cirugías en el país pasaron de 20 por año en 2006 a entre 10 y 20 por mes en 2023.

congreso nacion.webp En 2006, el Congreso sancionó la Ley N° 26.130 de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Fue en 2006 que entró en vigencia la Ley N° 26.130 de Salud Sexual y Procreación Responsable que establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía, que pasó a estar incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Obras sociales y prepagas las cubren al 100%, aunque en la práctica los profesionales cobran un monto extra debido a los bajos montos y los problemas con los pagos de los seguros de salud. Una alternativa gratuita es el hospital público.

Maximiliano Klein, médico especialista en urología y clínica quirúrgica (MP 116.473), explicó a C5N que el número de intervenciones "viene aumentando, año a año son cada vez más, aunque no hay una explosión como sí fue pospandemia". "Con la pandemia y toda la información de las redes sociales, más algunos famosos que han contado su experiencia, hubo un boom. Ahora viene aumentando sostenidamente", detalló.

Cuando las celebridades cuentan públicamente que se realizaron vasectomías, las consultas con profesionales experimentan un aumento. Algunos de los nombres que hablaron sobre el tema recientemente son Pedro Alfonso, Pablo Granados, Gastón Recondo, Beto Casella, Antonio Ríos, Juanes, Mauricio "Chicho" Serna y Ashton Kutcher.

Qué es una vasectomía

La vasectomía es un método anticonceptivo quirúrgico que consiste en la ligadura de los conductos deferentes, que salen a cada lado del testículo y transporta los espermatozoides. Al impedir el paso de estos al conducto que lleva el resto del semen, permite eyacular con ausencia de espermatozoides. El único requisito es tener 18 años y dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible. No es necesario el consentimiento de nadie más ni haber tenido hijos previamente.

"La técnica es sencilla. Se utiliza anestesia local y a través del escroto se identifica el conducto y se lleva a la superficie. Mediante una pequeña incisión, tan pequeña que a veces ni se usa bisturí, se corta y se liga para impedir el paso de los espermatozoides", explicó el doctor Klein.

El postoperatorio "no es doloroso, molesta en las primeras 24 o 48 horas, después ya se puede hacer vida normal". "Para la actividad física sí es conveniente esperar un poco más, tal vez una semana. También es recomendable esperar una semana para volver a tener relaciones", amplió el médico.

Sin embargo, esas relaciones deben ser, al principio, con otro método anticonceptivo. "El paciente tiene que esperar un tiempo, los espermatozoides siguen estando en los conductos, que necesitan limpiarse con eyaculaciones y tiempo, lo que lleva entre 20 y 30 eyaculaciones y de dos a tres meses", remarcó el urólogo. Una vez pasado ese período, se realiza un espermograma de control, para constatar la ausencia de espermatozoides. La eficacia del método es superior al 99%.

Vasectomía La vasectomía impide el paso de los espermatozoides al resto del semen. Ministerio de Salud de la Nación

Es importante señalar que esta eficacia en evitar embarazos no se traslada a la protección contra enfermedades de transmisión sexual (ETS). "La vasectomía no actúa como método de barrera. El contacto es el mismo, la posiblidad de contagio es igual", subrayó Klein, por lo que es importante seguir con la utilización de otros medios, como el preservativo, para evitar transmisiones.

En cuanto a la reversibilidad de la cirugía, es posible deshacerla pero muy difícil. "Hacer una vasectomía es muy simple y lo puede hacer cualquier urólogo; revertirla, no. En general lo hacen especialistas en cirugía microvascular porque es un conducto que mide milímetros y es difícil. Se hace en lugares especializados, a un alto costo y no está asegurado poder revertirlo. Es aconsejable que el paciente piense que va a ser para siempre, que no lo haga con la idea de revertirlo", señaló el médico.

Un trabajo de 2019 del Hospital Italiano observó que "uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la reversión de la vasectomía es el tiempo transcurrido entre ésta y el momento de la reversión". "Aquellos que la revierten antes de los 3, 3 a 8, 9 a 14 y más de 15 años, tienen una tasa de repermeabilización y embarazo de 97% y 76%, 88% y 53%, 79% y 44% y 71% y 30%, respectivamente, lo que demuestra como el paso del tiempo conspira en contra del éxito de este procedimiento", precisa el paper.

Vasectomía: satisfacción de los pacientes operados

Jonatan tiene 36 años y se sometió a la operación poco antes de cumplir 32. Es de los casos, pocos pero en aumento, que se realiza la cirugía sin haber tenido hijos. "Ya tenía decidido que no quería paternar y mi compañera tampoco, entonces pensé que hacerme la vasectomía era lo mejor, sobre todo lo mejor para ella, que era mi pareja de años y se cuidaba con pastillas anticonceptivas, entonces estaba bueno que de alguna manera pusiera el cuerpo yo", explica.

En ese momento no conocía a personas que se hubieran hecho la operación como para consultar detalles, así que acudió a la cartilla de IOMA, su obra social. "Me recomendaron a un especialista que intervenía quirúrgicamente. Él y un amigo médico me despejaron las dudas típicas que uno tiene, porque en ese momento no había tanta información", recordó.

En cuanto a esa disponibilidad de información, Jonatan considera que "hoy está un poco más difundido, porque más gente se la hace, pero tampoco es una cosa que está por todos lados". "Hay un poco de tabú todavía, creo que tiene que ver más con una cuestión de que el hombre no suele poner el cuerpo en este tipo de cosas y es como una última opción. La está usando mucha más gente que decide no tener más hijos, no hay tantos como yo que no tuvieron hijos y se operan", destacó.

vasectomía Las consultas a profesionales para la realización de vasectomías vienen en aumento en los últimos años.

Mariano, de 39 años, coincide con la cuestión del tabú. Él se operó en octubre de 2023, convencido de que no quería darle un hermanito a su hija de 5. "Creo que la información hoy en día está al alcance de cualquiera que realmente lo requiera, hay mucho mito dando vueltas que se resuelve muy fácilmente con la visita a un urólogo o una simple búsqueda en Google", sostiene.

"Siento que muchos hombres nos escudamos en la desinformación por temor a iniciar el procedimiento, hay mucho de prejuicio y mucho de mandato implícito. La hombría definida a partir de la potencia fecundatoria es un mandato patriarcal que viene desde siempre, y sigue estando muy presente ya sea consciente o inconscientemente, y creo que eso puede hacer que muchos tengan pudor a la hora de tomar la decisión", asegura.

Ambos recuerdan a la cirugía como algo rápido, "casi un trámite", y pocas horas después ya estaban de vuelta en su casas. "No siento que el post operatorio haya afectado demasiado a mi vida cotidiana. Tenés un par de horas hasta que se te vaya la anestesia, quedan unos puntos que no molestan demasiado y se caen solos al tiempo, y algunos moretones que se ven pero no duelen demasiado y se van en unos días. Después de eso, estéticamente es imperceptible", remarca Mariano.

Cirugía cirujano bisturí quirófano médico operación La vasectomía puede realizarse con o sin bisturí. Pexels

"Por ahí las primeras veces para eyacular molesta un poquito pero es un mínimo, como cuando en un deporte te roza apenas una pelota, sin llegar a pegarte. Molesta unos días y después se va. Al tiempo se hace un espermograma para verificar que no hay filtraciones de espermatozoides, con eso te quedás tranquilo de que da cero", añade Jonatan.

Pasado un tiempo de la operación, continúa 100% conforme con su decisión. "Sigo super satisfecho, es una medida muy buena, super higiénica, rápida, es espectacular. No ocasiona dolor, no trae ninguna consecuencia contraproducente, hay un poco de tabú sobre qué te pasa después, como que no eyaculás más o que te volvés medio impotente, pero nada. Tenés una vida sexual igual a la que tenías antes, la única diferencia es que no vas a expulsar espermatozoides", plantea Jonatan.

"Lo recomendaría. Generalmente las dudas pasan por cómo afecta tu virilidad, el rendimiento, la eyaculación, que son más tabú por desinformación. Nada de eso sucede, tu vida sexual sigue igual de buena o de mala que antes. La intervención no te va a favorecer ni a perjudicar. Por el objetivo central que es no tener hijos de manera biológica no hay mucha duda, es un proceso rápido, efectivo, es impecable. Eso sí, hay que estar seguro porque la reversión, si bien se hace, es costosísima y las probabilidades de que sea efectivo son muy bajas y hay que estar seguro", concluye.

Lectura padres e hijos Muchos hombres se realizan la vasectomía luego de la decisión familiar de no tener más hijos.

Mariano también se muestra a gusto. "Cambia bastante la forma de tener relaciones sexuales, creo que es favorable tanto si estas en pareja como si no lo estás. Y, estando en pareja, es un método anticonceptivo mucho mas cómodo que el preservativo, y más saludable y efectivo que las pastillas o el Dispositivo Intrauterino (DIU) que utilizan las mujeres", resalta.

"Entiendo que no volver a tener hijos es una decisión importante, y los profesionales que vi fueron muy claros diciendo que hay que tomarse la operación como definitiva, su reversibilidad es poco probable. En ese sentido sí hay que estar seguro. Pero si la duda va más por el procedimiento o las consecuencias, que lo hagan sin dudarlo porque el procedimiento es mínimo y las consecuencias totalmente imperceptibles. No afecta ni la estética, ni el placer, ni el acto sexual en sí, ni nada por el estilo", reflexiona.