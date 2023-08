Detuvieron a un campeón sudamericano de boxeo por violencia de género

La denunciante de 27 años había sido atacada en la boca luego de una discusión con el boxeador y, desde el centro de salud reconoció que recibió amenazas por parte de Estrela. Efectivos de la Policía Bonaerense, pertenecientes a la Comisaría Sexta de Tolosa, detuvieron al boxeador, quien ya contaba con distintas denuncias de su expareja por casos de violencia de género.

El hombre fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 16, que es titularizada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Un boxeador fue detenido por violencia de género: la denuncia de su expareja

La agresión se dio el pasado miércoles, cuando según relató la víctima, todo ocurrió en la casa de Sergio Estrela ubicada en la calle 3 bis y 517, en la localidad platense de Ringuelet.

“Cortamos hace 5 meses aproximadamente con Sergio. La relación con él siempre fue conflictiva por su personalidad y consumo problemático de diversas drogas, como la cocaína. Siempre me robó cosas para comprarse droga, hasta le vendió la casa al papá para consumir”, detalló la mujer en su denuncia.

El día del ataque, la víctima fue hasta la vivienda engañada por el acusado. “Me habló por Facebook y me dijo si podía ir a su casa, dado que su papá quería verme. Con el papá siempre me llevé bien y por eso decidí ir. Cuando llegué, me insistió en que me quede a almorzar. En un momento del almuerzo, Sergio comenzó a gritarme, a insultarme. Estaba eufórico”, contó sobre el momento en el que comenzó la tensión.

Cuando la mujer intentó irse, el deportista no se lo permitió: “No me dejó salir. Forcejeamos y cuando quise abrir la puerta, Sergio me dio golpes de puño en la mandíbula. Me caí al piso y me quedé como aturdida. Escuché un ruido como si se hubiese roto un hueso, no entendía nada”.

“No sé cómo hice, pero me levanté y salí corriendo. Justo pasaba un móvil policial. Ellos me asistieron y me tomaron la denuncia”, agregó.

Qué hacer en casos de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144, una línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.