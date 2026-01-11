Nicolás Cabré y Mariano Martínez tuvieron que suspender una función en Carlos Paz: "Se descompensó"

Los actores Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez subieron al escenario de su obra, la cual realizan en Villa Carlos Paz para informarle a los espectadores que, tras la descompensación de una aficionada, suspendieron la obra. El acto de gentileza fue aplaudido.
El periodista Nahuel Saa informó en redes sociales lo sucedido: “Cortaron la función de la obra ‘Ni media palabra’ en Carlos Paz luego de que una espectadora avisara que sufrió un fuerte dolor en el pecho”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaCritiok/status/2009822066220916998?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009822066220916998%7Ctwgr%5Eacc8b6c97cbca5f711d33281d8ec7a36355074a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-9736497191773041725.ampproject.net%2F2512172008001%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false
“La obra con elenco de Mariano Martínez, Nicolás Cabré y El Bicho Gómez decidió preventivamente suspender la función para que puedan atender a la persona”, indicó y adjuntó el video en el que cuentan por qué pararon la obra.
Ante esta decisión, el público aplaudió de pie por el acto de empatía del elenco. Lo que no informaron aún es si la obra se pospondrá o si devolverán el dinero por no haberla completado, ya que era una función a sala llena.