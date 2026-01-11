IR A
IR A

Nicolás Cabré y Mariano Martínez tuvieron que suspender una función en Carlos Paz: "Se descompensó"

La obra Ni media palabra, en la cual también trabaja Bicho Gómez, tuvo que ser pospuesta por un inconveniente de salud.

La obra iba a brindarse con localidades agotadas.

La obra iba a brindarse con localidades agotadas.

Redes sociales

Los actores Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez subieron al escenario de su obra, la cual realizan en Villa Carlos Paz para informarle a los espectadores que, tras la descompensación de una aficionada, suspendieron la obra. El acto de gentileza fue aplaudido.

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 
Te puede interesar:

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

El periodista Nahuel Saa informó en redes sociales lo sucedido: “Cortaron la función de la obra ‘Ni media palabra’ en Carlos Paz luego de que una espectadora avisara que sufrió un fuerte dolor en el pecho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaCritiok/status/2009822066220916998?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009822066220916998%7Ctwgr%5Eacc8b6c97cbca5f711d33281d8ec7a36355074a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-9736497191773041725.ampproject.net%2F2512172008001%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

“La obra con elenco de Mariano Martínez, Nicolás Cabré y El Bicho Gómez decidió preventivamente suspender la función para que puedan atender a la persona”, indicó y adjuntó el video en el que cuentan por qué pararon la obra.

Ante esta decisión, el público aplaudió de pie por el acto de empatía del elenco. Lo que no informaron aún es si la obra se pospondrá o si devolverán el dinero por no haberla completado, ya que era una función a sala llena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 36 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 1 hora
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 1 hora
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 1 hora