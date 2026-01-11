Nicolás Cabré y Mariano Martínez tuvieron que suspender una función en Carlos Paz: "Se descompensó" La obra Ni media palabra, en la cual también trabaja Bicho Gómez, tuvo que ser pospuesta por un inconveniente de salud. + Seguir en







La obra iba a brindarse con localidades agotadas. Redes sociales

Los actores Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez subieron al escenario de su obra, la cual realizan en Villa Carlos Paz para informarle a los espectadores que, tras la descompensación de una aficionada, suspendieron la obra. El acto de gentileza fue aplaudido.

El periodista Nahuel Saa informó en redes sociales lo sucedido: “Cortaron la función de la obra ‘Ni media palabra’ en Carlos Paz luego de que una espectadora avisara que sufrió un fuerte dolor en el pecho”.

La obra con elenco de Mariano Martinez, Nicolas Cabre y El Bicho Gomez decidio preventivamente suspender la funcion para que puedan… pic.twitter.com/aKzeShb7Ps — Nahuel Saa (@LaCritiok) January 10, 2026 “La obra con elenco de Mariano Martínez, Nicolás Cabré y El Bicho Gómez decidió preventivamente suspender la función para que puedan atender a la persona”, indicó y adjuntó el video en el que cuentan por qué pararon la obra.