7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario

El Ministerio de Seguridad destacó la mejora en los indicadores de criminalidad alcanzada desde la implementación del Plan Bandera en octubre de 2024, por lo que "resulta conveniente" efectuar una redistribución de los recursos.

Por
Los gendarmes que formaron parte del equipo.

Los gendarmes que formaron parte del equipo.

Ministerio de Seguridad

El Gobierno disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO), que había sido creado en mayo de 2024, tras destacar la mejora en los indicadores de criminalidad alcanzada desde la implementación del Plan Bandera en octubre de ese año, por lo que "resulta conveniente" efectuar una redistribución de los recursos.

Fito Páez en vivo.
Te puede interesar:

Fito Páez dará cuatro recitales en Rosario y uno de ellos será gratuito: cuándo y dónde se presentará

La medida se implementó a través de la Resolución 4/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo afirma que el Geanro "cumplió su rol en la etapa de instalación del Plan Bandera" y, ante la consolidación de dispositivos permanentes como el Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico – Región Centro (GOC-Centro), el Gobierno consideró necesario reordenar las funciones asignadas.

En ese marco, se aclaró que la medida "no implica una disminución del esfuerzo estatal", sino una reasignación de medios hacia sus respectivas fuerzas para optimizar su empleo.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así quedó el refugio de animales en la zona oeste de Rosario.

Rescataban animales y lo perdieron todo en un incendio: murieron 11 gatos y 3 perros

El cuidacohes fue demorado por la Policía.

Video: se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto a palazos

Milei defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Milei ratificó el apoyo a EEUU y aclaró que no romperá lazos comerciales con China

Pablo Quirno y Marco Rubio.

Marco Rubio habló con Pablo Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina a la operación de EEUU en Venezuela

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak.

Argentina ratificó su apoyo a la detención de Maduro: "Confiamos en que se recupere la democracia en Venezuela"

El río Salado, un recurso clave de la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires inició la licitación del tramo V de las obras de la cuenca del río Salado

Rating Cero

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric Killmonger Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige. 
play

Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor

Jeremy Sumpter reapareció con una imagen adulta y una mirada renovada sobre su carrera y su vida personal.

La impresionante transformación de Jeremy Sumpter, el actor de Peter Pan: nadie lo reconoce

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

últimas noticias

Brigitte Bardot murió el pasado 28 de diciembre a los 91 años

El último adiós a Brigitte Bardot: fanáticos y familiares despiden a la artista

Hace 46 minutos
El accidente ocurrió sentido a Once.

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

Hace 52 minutos
Yulia Burtseva tenía 38 años. 

Murió una influencer tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos

Hace 1 hora
El Banco Central anunció un acuerdo con seis bancos.

El Banco Central consiguió u$s3.000 millones para las reservas tras un acuerdo con seis bancos internacionales

Hace 1 hora
Delcy Rodríguez y sus primeros cambios como presidenta encargada.

Delcy Rodríguez designó a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar de Venezuela

Hace 1 hora