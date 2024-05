Detuvieron al hijo de un concejal libertario de Florencio Varela por robar en una casa

Además de las armas, los efectivos bonaerenses incautaron guantes, precintos, una linterna, elementos de corte y dos celulares (un iPhone 11 y un Samsung J7) en poder del sospechoso. El vehículo es un Chevrolet Corsa gris que tenía pedido de secuestro por parte de la UFI Nº12 de Quilmes desde septiembre del año pasado, tras ser robado en la localidad de Bosques.

Taborda hijo quedó a disposición de la UFI Nº 11 y del Juzgado de Garantías Nº 5 de Almirante Brown, acusado del delito de robo agravado.

"Chamu" Taborda, entre expresiones polémicas y publicaciones misteriosas

Ezequiel Taborda, padre del joven detenido, había sido fuertemente cuestionado antes de asumir en el Concejo Deliberante de Florencio Varela luego de que, a fines de 2023, deseara que "se mueran todos los villeros" en un video compartido en sus redes sociales tras sufrir presunto vandalismo a su camioneta.

"Estoy recaliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta… Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen", expresó entonces, en un estado de furia. Más tarde borró el material, pero ya se había vuelto viral.

Ezequiel Chamu Taborda Victoria Villarruel La Libertad Avanza Florencio Varela Ezequiel Horacio "Chamu" Taborda junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Facebook

Otro episodio que lo puso en el foco estuvo relacionado a la detención de su hijo. En un grupo de Facebook de vecinos de Florencio Varela que él mismo administra, publicó: "Nunca quieras hacer las cosas bien, que la mafia puede más, recuerden eso, el que me conoce va a saber defenderme, el que no, solo va a hablar por hablar. Siempre hice todo para ayudar al vecino nada más".

Luego, un usuario le comentó el posteo haciendo referencia a lo ocurrido con el joven, a lo que Taborda respondió: "Igual soy de esos que si alguien cercano a mí hace algo, (que) se la banque, porque yo me rompo el lomo trabajando y ganándome lo que quiero".