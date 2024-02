Detenidos en Jujuy denunciaron condiciones inhumanas: "El Gobierno de Morales profundiza el ejercicio del terror"

La justicia jujeña, durante la investigación, agravó la acusación por el artículo 139 inciso 2 del Código Penal de la Nación, que prevé de 2 a 6 años de prisión a quien “por cualquier acto alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años”, adjudicándole publicaciones que también involucraban a la hija del matrimonio de Gerardo Morales y Tulia Snopek.

Cerca de las 20 de este lunes, Morandini y Villegas salieron de la unidad penal del Barrio Gorriti de la capital jujeña, donde fueron recibidos por sus familiares y activistas de derechos humanos, y en un clima de emoción se abrazaron con cada uno de sus allegados, quienes llevaban más de ocho horas esperando a las afueras del establecimiento.

“Esos días fueron muy tremendos. A mí me citan el 4 de enero, el cual voy voluntariamente y a partir de ese momento quedo detenido. Esa primera noche me traslada a una comisaría, en una dependencia que estaba dividida en dos pequeñas celdas y estábamos 10 personas. Todas dormían en el piso, y a nosotros nos tocó dormir en lo que vendría ser el único patio con rejas con el otro compañero que también está implicado en esta casa”, le relató Morandini a Alejandro Bercovich en el programa La ley de la selva por C5N.

En esa misma línea detalló que cuando fue trasladan al penal de Gorriti fue encerrado en un calabozo en celdas de aislamiento donde estaba completamente solo. “Te tienen en condiciones deplorables: yo pasé gran parte del tiempo desnudo, donde me tenía que alimentar con la mano porque no teníamos cubiertos para comer. Solamente nos dejaban salir en cuatro oportunidades, en el desayuno, almuerzo, merienda y cena”, sostuvo y aseguró que las veces que podía salir era desnudo.

“En el momento en que querés hacer tus necesidades, pero no te dejan salir, tenés que hacerlo en tu celda en bidones o fuentones los cuales podía higienizarlos cuando te daban la salida”, agregó.

Por otro lado, Morandini apuntó contra el accionar del Gobierno provincial y consideró que “la transmisión que quisieron dar con esta detención es el ejercicio del terror”: “Es una práctica que viene realizando desde hace 8 años: el terror instalado en la sociedad donde nosotros de una manera sumisa y obediente no podemos expresarnos libremente o manifestarnos”.

Roque Villegas, otro de los detenidos, denunció condiciones inhumanas en las celdas

Al igual que Nahuel Morandini, Roque Villegas reconoció que las condiciones en las celdas donde permanecieron durante 53 días detenidos carecía de higienización o comodidades básicas.

En diálogo en Mañanas Sylvestres, Villegas comparó su detención con la dictadura militar. “A mí me secuestran a una cuadra de mi domicilio donde no sabía cuál era mi destino hasta después de seis horas donde mi familia recién pudo dar con mi paradero”, sostuvo.

“Yo había compartido una publicación que estaba en las redes hace bastante tiempo. A causa de eso se me detiene a mí por compartir esa publicación. La verdad es que nunca vi la orden judicial a mí solo me tomaron de la vía pública y me llevaron”, relató en Radio 10.

Al mismo tiempo, contó que las condiciones dentro de las celdas eran totalmente inhumanas: “Cuando pasamos al penal de Gorriti, al pabellón de castigo, ahí nos tienen desnudo, conviviendo con materia fecal, con orina de otras personas, en unas condiciones inhumanas”.

Roque Villegas detenido Jujuy Telam

“A nosotros nos daban de comer cuatro veces al día, que viene a ser el desayuno, almuerzo, merienda y cena, y esas cosas nos la dejaban en el suelo, que era donde se pasaba todo el orín y el agua de la limpieza. Muchas veces el pan llegaba húmedo de cuando lo dejaban en el suelo”, recordó dando más detalles.

Este lunes, el fiscal de la causa, Walter Rondón, requirió el cese de la detención preventiva que cumplían Morandini y Villegas en el penal del barrio Gorriti de la capital jujeña, luego de que el caso tomara repercusión nacional.

El fiscal jujeño sostiene que la imputación “no es por un simple tuiteo, sino que surge de la exportación de las redes sociales más de lo que se extrajo de teléfonos de los acusados y tenemos pruebas suficientes para llevar esta causa a juicio”.