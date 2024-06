Desaparición de Loan: las imágenes que desmienten la coartada de Carlos Pérez y María Caillava

Auto rojo Loan 25-6-24.png

Según los testimonios y lo reconstruido por la Justicia, la pareja llegó al mediodía, invitados por la abuela de Loan, a almorzar junto a su familia en la camioneta Ford Ranger blanca. Tras el almuerzo, Caillava va al fondo a buscar naranjas con Laudelina, cuando suena el teléfono y lo llama Antonio Benítez. Caillava escucha a Benítez preguntando si Loan volvió y decide irse junto a su marido “a ver el partido”.

Al llegar a su casa dijo haber denunciado la desaparición, tras un llamado de la abuela de Loan informando que no aparecía. Llegan a su casa y como no había luz, no pudieron ver el partido. Allí, llama un oficial al que no atienden, y luego se comunican con el oficial Torres, quien le dice van para el domicilio después de trabajar en un incendio. Caillava vuelve a la zona cero junto a su pareja para sumarse a la búsqueda y cerca de las 18 llega la Policía.

El recorrido del auto rojo: la pieza clave para la investigación

Desde la zona cero de la desaparición, la pareja toma la Ruta 123 que es la de salida de 9 de Julio y luego la Ruta 12 que va en paralelo al río Paraná que cruza a Chaco por el puente General Belgrano, donde se registra el paso del automóvil rojo el 14 de ida y el 15 de junio de vuelta a Corrientes.