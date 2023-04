Denunció que le robaron a su bebé mientras dormía: habría sido sustraída por su excuñada

El periodista Diego Gabriele informó por C5N que la madre se llama Natalia y tiene 34 años. Vio por última vez a su hijo alrededor de las 4:30 de la madrugada, y "cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que el bebé no estaba. Estaba abierta la ventana, creen que es el lugar por el cual lo robaron. Es la única abertura que pudieron encontrar como lugar por el cual pudo haber entrado alguien para llevárselo".

En tanto, el comunicador detalló que existe una buena relación entre el padre del bebé y la madre. "El papá estaba tan consternado como ella. No viven juntos", señaló.

Asimismo, la Policía llevó a cabo un perímetro de alrededor de 200 metros en los alrededores del hogar de la mujer, por lo que una de las sospechas, antes de que el bebé haya sido encontrado, era que encontraba en las inmediaciones de la vivienda.

En diálogo con la periodista Daniela Gian en un móvil de C5N, una vecina del lugar consultada sobre si apareció el bebé, llamado Elián, respondió: "Así dicen, que apareció. Yo vi a la Policía y no sabía por qué, y era que se perdió el bebé. Eso me dijeron temprano. No sé nada".

Gian también expresó que llegaron los hermanos del bebé al lugar en el que habría sido encontrado el bebé, mientras que Gabriele agregó que el menor fue sustraído por "una conviviente del hogar. Sería la excuñada, es una mujer de nombre Andrea. Es la hermana de una expareja de la mujer. Sería quien terminó confesando haber sustraído al menor para entregárselo a una pareja".