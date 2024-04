Dejan de emitir en la TV Pública Los Siete Locos, tras 37 años al aire

“Estoy muy conmovida porque estoy recibiendo mucho apoyo. Nunca me llamó nadie. Ni para saber si seguíamos o para decirme no. Y me enteré por los diarios que van a repetir ciclos viejos pero que no se va a grabar nada. Qué puedo yo pensar, que el programa no sale, pero nadie te lo dice. Es bastante feo no saber si voy a trabajar…Y además, bueno, ya empieza la Feria del Libro…”, dijo Mucci a SomosTélam sobre el destino del programa y sobre la incertidumbre alrededor de su trabajo.