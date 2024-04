Por los despidos de Javier Milei cerraron más de 60 oficinas de ANSES en todo el país: cómo afecta a los usuarios

En Misiones se encuentran cerradas las sedes de Comandante Andresito y Jardín América; en Santa Fe las de San Javier, Villa Ocampo, San Cristóbal, Puerto General San Martín; en Entre Ríos las de San Salvador, Federal y Feliciano; en La Rioja las de Villa Unión y La Rioja II y en Mendoza las oficinas de Uspallata, Luján de Cuyo y La Paz. En San Luis cerraron las sedes de Nueva Galia y Quines; en La Pampa las de Santa Isabel, Catrilo y 25 de Mayo; en Neuquén las oficinas de Junín de los Andes, Aluminé, Neuquén Oeste y Centenario; en Rio Negro General Conesa; en Chubut Puerto Madryn y Sarmiento; En Santa Cruz Piedrabuena y Perito Moreno; en Tierra del Fuego cerró la sede de Río Grande, Córdoba la de Brickman y en CABA la de Chacarita.

En la provincia de Buenos Aires cerraron las oficinas de Ezpeleta en Quilmes, de Fiorito en Lomas de Zamora, de Spegazzini en Ezeiza, de William Morris en Hurlingham, de Ciudad Evita y González Catán en La Matanza, de Dock Sud en Avellaneda, de Monte Chingolo en Lanús, del barrio Libertad en Merlo, de Libertador en Tres de Febrero, del Cuartel V de Moreno, de Derqui en Pilar, de Garín en Escobar, de La Emilia en San Nicolás, de Riestra en 25 de mayo, de Mar del Plata Oeste, Salliqueló, Tres Lomas, San Vicente y Boulogne.

"Milei no solo odia al Estado, también odia a las provincias y a los trabajadores. Es cruel e inhumano, no sólo porque esos trabajadores fueron los que pusieron el cuerpo en plena pandemia, sin estar vacunados, para que la gente pudiera tener su IFE, los comerciantes el ATP, los jubilados su haber y las mamás de la AUH un ingreso para la casa, sino porque deja a miles y miles de familias a la deriva", expresó el secretario general de Secafpi, Carlos Ortega.

"Y toma de rehenes a las argentinas y argentinos que, por ejemplo, en el Impenetrable chaqueño, si no cuentan con más de treinta mil pesos para ir a la capital provincial, se quedan fuera del sistema o no pueden acceder a los derechos de la seguridad social, es injustificable y profundamente inhumano", agregó el representante de los trabajadores de ANSES.

Los despidos y cierres de sedes afectan a millones de personas

Los 1300 despidos y los cierres de las 64 oficinas de ANSES están generando complicaciones en la atención a las millones de personas que a diario realizan distintos trámites transversales a las distintas etapas de la vida de la población. La reducción de personal y sede obliga a la población de distintas localidades a recorrer largas distancias y perder varias horas para trasladarse a otras oficinas que a su vez se encuentran saturadas por el caudal de gente.

En Moreno, provincia de Buenos Aires el Gobierno despidió a todos los trabajadores de la oficina de la localidad de Cuartel V donde a diario recibían cientos de visitas y consultas. Hoy la sede se encuentra completamente cerrada y Nación no da respuestas a los vecinos.

"Este Gobierno hace de la crueldad una bandera. Busca quebrar la autoestima del pueblo y destruir el entramado social. Injustamente despidieron masivamente a trabajadores y trabajadoras. No piensan que detrás de cada despido hay una familia que se enferma, que tiene hambre, necesidades", denunció Macarena Vallejos, exjefa de ANSES Cuartel V, a C5N.

Vallejos señaló que la oficina de Cuartel V se inauguró en febrero del 2023 durante "un Gobierno garante de derechos" y tenía por objetivo facilitar la accesibilidad de los vecinos de la localidad que antes debían viajar más de una hora hasta la sede ubicada en el centro de Moreno.

Durante el 2023, la sede de Cuartel V realizó más de 75 mil atenciones, 15.500 a través de la terminal de autoconsulta y 50.000 presenciales en la oficina. En el 2024 la cifra de trámites y consultas ya superaban las 15.000. Además, la sede participó y organizó distintos operativos en el territorio en conjunto con otras áreas del gobierno nacional, provincial y municipal.

"ANSES es transversal a todas las etapas de la vida. Se hacen tramites desde que una persona está gestando hasta la jubilación o la culminación de la vida de una persona", indicó Vallejos.

La exfuncionaria contó que los despidos de los 21 empleados que trabajaban en la oficina de Cuartel V fueron sorpresivos, injustificados e indiscriminados. "Mis compañeros estaban trabajando, se bloqueó la pantalla de su computadora y no pudieron atender más. 21 trabajadores despedidos sin ninguna explicación por parte del Gobierno. Para el colmo mucha gente se sigue acercando a la oficina por turnos y nosotros tenemos que dar explicaciones porque desde Nación nadie da la cara".

También comentó que desde el momento que se enteraron de los despidos, toda la comunidad se acercó a brindarles su apoyo. "Era una oficina muy recurrente por el trato de excelencia que había. Claramente Milei no quiere mejorar el Estado. Quieren destruirlo y romperlo. Esto es una muestra muy clara de la indiferencia y el desprecio que tienen hacia la clase trabajadora", añadió.

Por su parte, Luciano Farías, operador despedido de ANSES Villa Ocampo, ciudad del norte de la provincia de Santa Fe, contó que su sede atendía un radio de más de 100 kilómetros, abarcando un total de 15 localidades. La oficina había sido inaugurada en 2023 tras más de 30 años de reclamos.

"La oficina más cercana está a 150 kilómetros en la ciudad de Reconquista. Son distancias amplias que para la gente implica un gasto enorme, cerca de 30 mil pesos ida y vuelta. Ese monto a una pensión no contributiva le implica el 30% de su sueldo en pasaje", manifestó Farías quien advirtió que por el cierre de la sede muchas personas no podrán acceder a sus derechos.

"Para nosotros es muy triste porque se vulnera el derecho de las personas Muchos vecinos no van a poder trasladarse y entonces no van a poder acceder a sus jubilaciones o programas sociales", puntualizó.

En Villa Ocampo también despidieron a todos los trabajadores, 4 en total que atendían un promedio de 130 personas por día. "No nos dieron ninguna explicación. Solo nos llegó una carta documento diciendo que prescindían de nuestro servicio", relató Farías. "La impotencia es enorme. De un día para el otro nos quedamos sin trabajo y sin la posibilidad de llevarle un plato de comida a nuestras familias. Es muy injusto", narró el operario despedido que es padre de tres hijos.

Por último, Farías dijo que la decisión de despedir a más de 1300 trabajadores del ANSES fue tomada por un Gobierno "que no conoce el territorio ni las provincias". "La gente no es la casta y no debe pagar el ajuste. La gente necesita vivir bien. Después de 30 años pudimos concretar la apertura de la oficina de ANSES que fue muy importante para todo el norte de la provincia y en menos de un año la cerraron", completó.

La misma situación de Cuartel V y Villa Ocampo se replica en cada una de las 62 sedes que fueron cerradas en todo el país.

SECASFPI convocó a un paro general en todo el país

Tras la ola de despidos producidos en ANSES, la Comisión Directiva de SECASFPI anunció un paro general el 10 de abril con movilización a la sede central del Organismo, ubicada en Av. Córdoba al 720 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Vamos a estar en la calle y dónde haya que estar para defender a cada trabajador y trabajadora, como así, también, sus puestos de trabajo", apuntó Carlos Ortega, secretario General del SECASFPI, tras las masivas Asambleas que la Organización viene desarrollando en cada oficina de la ANSES.