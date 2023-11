Decretan feriado para el lunes 6 de noviembre: quienes tendrán un fin de semana largo

Feriado del lunes 6 de noviembre: qué se conmemora y a quiénes afecta

El próximo lunes 6 de noviembre, en Argentina, los bancos no estarán operativos debido a la conmemoración del Día del Bancario, que es una jornada no laborable para los empleados, lo que significa que no habrá atención al público.

En cuanto al motivo de esta celebración, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) señala en su sitio web que este día se conmemora la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, y desde entonces, la Convención Colectiva establece en su artículo 50: "Se establece el 'Día del Bancario' el 6 de noviembre de cada año, y se aplican las normas previstas para los feriados nacionales en esa fecha."

A pesar de que las sucursales no estarán abiertas, los servicios de operaciones en línea y cajeros automáticos seguirán disponibles, lo que permitirá realizar pagos y transferencias a través de la aplicación de la entidad financiera o el servicio de banca en línea.

Además, no se verán afectadas las oportunidades de realizar extracciones en supermercados y farmacias.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2023

Feriados inamovibles

Ya pasaron

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) - Cae domingo.

7 de abril (Viernes Santo) - Viernes.

1° de mayo (Día del Trabajador) - Cae lunes.

25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) - Cae Jueves.

17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) - Cae sábado.

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) - Cae martes.

9 de julio (Día de la Independencia) - Cae domingo.

Restan en el año

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) - Cae Lunes.

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) - Cae viernes.

25 de diciembre (Navidad) - Cae lunes.

Feriados trasladables

Ya pasaron

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto.

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 16 de octubre.

Feriados con fines turísticos

Ya pasaron