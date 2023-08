De la gloria internacional a un llamado solidario: un equipo del barrio 31 busca elementos para entrenar

Steven Paredes de 32 años, el entrenador, que dedica mucho tiempo al club en forma voluntaria, con el único interés de ayudar a los chicos de su barrio, sostuvo que no reciben ayuda y no tienen con qué seguir entrenando. "No tienen pelota de futbol, no hay elementos para entrenar", subrayó.

También se refirió a las enseñanzas que le deja el deporte, y destacó "los valores del esfuerzo de cada uno, la responsabilidad de levantarse a la mañana y jugar y mi familia, que me apoya en cada momento, me emociona".

Además, agregó: "Hago esto porque nunca tuve un profesor que me enseñe a jugar al futbol, me nació y quise darles algo que no tuve yo especialmente en el barrio".

Sobre el triunfo, afirmó estoy "emocionado". "Fuimos campeones en esta decima edición. Esta vez se nos pudo dar ante equipos tan importantes, de Sudamérica, de chile, un equipo humilde de barrio pudo salir adelante", reveló.

Los chicos de Deportivo Unión le ganaron en la final a Fonseca de Colombia y se llevaron el título en “Buenos Aires Cup 2023″, un campeonato internacional de escuelas de fútbol que se disputó entre el 24 y 29 de julio en el Club Asturiano de Buenos Aires, y en el que participaron también River Plate, Argentinos Juniors, Tigre, Universidad de Chile. El equipo está formado por chicos del Barrio 31 y dos de Villa Lugano.

Para donaciones comunicarse al: 1166512835