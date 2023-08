De cuánto es la multa por no respetar la prioridad de paso al entrar en una semiautopista.

No respetar la prioridad de paso en el acceso a una semiautopista es considerado una infracción y, por lo tanto, todo conductor que sea detectado realizando esta maniobra, será sancionado con una multa. De acuerdo a la Ley Provincial de Tránsito 8.560 , se utilizan las Unidades Fijas (UF) para definir el costo de la infracción y equivalen al menor precio de venta al público que tiene un litro de nafta súper.

Además de una sanción económica, el conductor sufrirá la quita de puntos en el sistema de scoring si realiza esta maniobra. Conocé cuál es la multa por no ceder el paso y cómo hago para ver las multas que tengo.

Cuál es la multa por no dar el paso al entrar a una semiautopista

Las multas por no respetar la prioridad de paso al entrar en una semiautopista van desde las 150 Unidades Fijas (UF) hasta las 500 Unidades Fijas y restarán cinco puntos del sistema de puntaje de la Licencia Nacional de Conducir.

El valor de la Unidad Fija en la Ciudad de Buenos Aires es de $102,92, mientras que, en la provincia de Buenos Aires es de $290,1. De esta manera, la multa por cometer esta infracción en la Ciudad de Buenos Aires llegan hasta $51.460 y $145.050 en la provincia de Buenos Aires.

Dónde ver las multas que tiene un auto

multas caba Dónde ver las multas que tiene un auto. Télam

Los conductores que quieran consultar si tienen infracciones de tránsito que no hayan pagado, se puede hacer de manera online a través del sitio web del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI). De todas maneras, no es la única forma de consultarlo porque todos aquellos que no tengan acceso a internet, pueden acercarse a la oficina de la Dirección General de Administración de Infracciones con el DNI o patente del vehículo.