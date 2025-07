De Bariloche a Santa Clara del Mar, la experiencia de nadar en aguas heladas en pleno invierno

Se trata de una actividad instalada entre los amantes de las aguas abiertas donde las bajas temperaturas no representan un impedimento para hacerlo. "Me tomo lo que hago como algo mental", afirmó a C5N Santiago Vieyra, nadador que se hizo viral con un video en redes sociales.

"Con un amigos siempre hacemos al menos una vez a la semana, alguna inmersión en aguas frías. Pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo bajo hielo, algo que nos fascina y ya hemos hecho otras veces", explicó en un primer momento Facundo a la periodista de C5N Luciana Avilés en el programa Argentina en Vivo.

Con respecto a la novedosa actividad, el nadador aclaró que "es riesgoso, un deporte extremo. Pero en mi caso particular yo me hago análisis médicos una vez al año. Siempre me dan bien, pero bueno el límite me lo va a poner un médico".

Por su parte, Santiago Vieyra brindó detalles desde Santa Clara del Mar sobre la manera que tienen para controlar el frío al sumergirse dentro de las aguas saladas en pleno invierno.

"Es todo mental y después hay una serie de ejercicios que hago una vez que salgo. Se trata de movimientos para generar calor en el pecho y poder pasar las bajas temperaturas", concluyó.