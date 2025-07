Daniel Gómez Rinaldi se quebró al contar el asalto que sufrió: "Me dio dos puntazos"

“Cuando estoy como subiendo el primer escalón, ahí me lo arranca y empezó a correr. Entonces tira su bolso para que yo me entretenga y mire su bolso, pero dije ‘este lo debe tener en la mano’ y se metió en un conteiner. Yo le gritaba ‘devolveme el celular’ yo sé que estoy loco, pero nosotros tenemos todo el trabajo, información, contacto, todo tenemos ”, introdujo la víctima en C5N.

Contó que la decisión fue arriesgada, pero que lo vio necesario: “Yo sé que es una locura, pero quería mi celular. Cuando levanto la puerta del conteiner, veo sus ojos. Le dije que me devuelva el celular y no hablaba y le decía ‘dale salí’ y cuando sale, empezamos a forcejear y me pegó un puntazo en la pierna, arriba y otro abajo. Y se fue corriendo”.

El accionar de la Policía fue rápido: “Yo empecé a gritar, vino un patrullero y después otro. El chico lo dejó en el conteiner. Todo tardó mucho tiempo, la policía me contuvo mucho, llamaron al SAME. Me llevaron al centro médico para que vieran el tajo. No quiero decir una palabra que suene a puñalada. La intención era esa. Después vieron que no tenía profundidad”.

Y concluyó: “Me dio dos puntazos. Uno en la pierna superior izquierda, higienizaron y me dieron un remedio para que tome por cinco días. Yo sé que me di la antitetánica y me quiero dar un refuerzo. En la parte legal no sé qué va a hacer, no sé qué debo hacer. Ya hice la denuncia”. Finalmente, pudo recuperar su celular, que había quedado en el contenedor de basura.