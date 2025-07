Asaltaron y apuñalaron al periodista Daniel Gómez Rinaldi para robarle el celular en Recoleta

“Cuando estoy subiendo el primer escalón, siento que alguien me arranca el teléfono de la mano y sale corriendo por Talcahuano. Yo decido correr atrás de él y gritarle que me lo devuelva”, relató Rinaldi.

Daniel Gómez Rinaldi

Si bien lo perdió de vista, escuchó un ruido metálico y se dio cuenta de que el delincuente se escondió en un contenedor de basura: “Abro la puerta y lo veo ahí y le digo ‘Devolveme el celular, que lo necesito para trabajar. Devolvémelo’. Él sale despacio y yo lo agarro del buzo que tenía puesto. En ese momento, saca un cuchillo y me pega un puntazo en la pierna y después otro”.

“Como ya no podía más, porque venía muy cansado, muy agitado, con mi mochila y él tenía el cuchillo en la mano, decidí soltarlo. Pensaba dónde me iba a pegar el próximo cuchillo. Lo solté y me quedé gritando que llamen a la Policía, que vino a los dos minutos”, agregó en medio del llanto.

Rinaldi fue atendido por el SAME por el dolor de pierna: “Me revisaron, me hicieron como una limpieza y me preguntaron si quería ir a otro lugar. Me llevaron a la guardia, me volvieron a revisar, me vendaron y me llevaron a la comisaría a declarar”.