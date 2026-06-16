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Cambian los premios GRAMMYs para siempre: cuáles son las novedades para la próxima edición

La Recording Academy renovó sus reglas con nuevas categorías, más géneros y variantes en la votación para reflejar la evolución de la industria musical global.

Los premios de la música llegarán

Los premios de la música llegarán, desde el próximo año, con modificaciones claves.

Los Premios GRAMMYs atraviesan una de sus mayores renovaciones recientes con una serie de cambios que modificarán la manera en la que se reconoce a los artistas, compositores y productores de la industria musical internacional. La Recording Academy anunció nuevas reglas, ajustes de elegibilidad y la creación de cinco nuevas categorías para la próxima edición de los premios, prevista para el 7 de febrero de 2027.

La caída de esas características sobre el borde de un escenario siempre genera preocupación.
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La actualización llega en un momento donde la música global cambió profundamente: el crecimiento del K-pop, el avance del pop asiático, la expansión de los sonidos latinos y la transformación del consumo digital obligaron a los premios más importantes de la música mundial a revisar sus criterios. La Academia explicó que las modificaciones surgen del proceso anual de propuestas realizado por sus miembros y buscan reflejar la evolución del ecosistema creativo.

Uno de los puntos más destacados será la flexibilización de la categoría Mejor Artista Nuevo, una de las más debatidas históricamente. A partir de ahora, los artistas podrán ser considerados hasta cuatro veces en lugar de tres, una decisión que reconoce que las carreras actuales pueden tardar más tiempo en alcanzar una verdadera explosión internacional.

Además, los cambios afectan la definición de álbum elegible, ya que la exigencia de material nuevo baja del 75% al 66%, permitiendo que más proyectos considerados álbumes completos por el público y la industria puedan competir. La medida busca adaptarse a una era de remezclas, ediciones especiales, versiones en vivo y lanzamientos digitales.

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Bad Bunny hizo historia al ganar el premio a &Aacute;lbum del A&ntilde;o por su disco Deb&iacute; tirar m&aacute;s fotos.

Bad Bunny hizo historia al ganar el premio a Álbum del Año por su disco Debí tirar más fotos.

Cuáles son los cambios de los premios GRAMMYs

Las nuevas categorías representan una ampliación histórica del mapa de los GRAMMYs 2027. Entre las incorporaciones aparece Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, destinada a reconocer producciones de K-pop, J-pop y C-pop, con presencia significativa de idiomas asiáticos. También se suma Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, enfocada en estilos vocales que no encajan dentro del pop contemporáneo.

El universo del R&B también tendrá modificaciones importantes: la categoría existente será reorganizada y aparecerá un premio específico para Mejor Interpretación de Dúo o Grupo de R&B, mientras que la categoría solista tendrá una nueva denominación. En paralelo, el campo del folk se dividirá entre álbum folk contemporáneo y álbum folk tradicional, siguiendo una tendencia de los premios hacia una clasificación más detallada de géneros.

Otro cambio de enorme impacto para la escena internacional será la creación de Mejor Canción Latina, un reconocimiento destinado a los compositores de canciones nuevas escritas principalmente en español. La categoría busca premiar la creación autoral dentro de la música latina y refleja el crecimiento de los artistas hispanohablantes en el mercado global.

La Academia también anunció una actualización del sistema de votación con la llegada de Ballot Plus, una alternativa voluntaria para miembros con experiencia comprobada en distintos géneros musicales. El mecanismo permitirá votar en hasta 15 categorías relacionadas según sus créditos profesionales verificados, ampliando la participación de especialistas dentro del proceso.

Las reformas incluyen además mayor reconocimiento para compositores y letristas, quienes recibirán estatuillas y certificados en igualdad con otros profesionales creativos en varias categorías de álbum. Con estos cambios, los Premios GRAMMYs buscan adaptarse a una industria donde la colaboración, la diversidad cultural y las nuevas formas de lanzamiento tienen cada vez más peso.

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