Cuáles son los objetos que están prohibidos llevar en el avión

Los objetos que no se pueden llevar en el equipaje de mano del avión

Líquidos

Para poder trasladar líquidos o sustancias pastosas (jabón líquido, pasta de dientes, esmalte para uñas, etc.) se deben cumplir con ciertos requisitos para tenerlos en el bolso de mano. Deberán estar sí o sí dentro de envases que no superen los 100 ml, y éstos, dentro de bolsas plásticas con cierre hermético. No menos importante, la cantidad de líquido a transportar no debe superar 1 litro.

Objetos cortantes

Está prohibido embarcar con elementos cortantes. Los objetos como cuchillos, maquinitas de afeitar, armas blancas, tijeras, alicate de uñas, etc., no podrán ser trasladados en los bolso de mano. Aquellos que, por cualquier motivo, necesiten llevar este tipo de elementos, tendrán que portarlos en el equipaje a despachar.

Accesorios deportivos

En el equipaje de mano, los pasajeros no podrán trasladar: bates de baseball, arcos y flechas, calzado de patinaje sobre hielo, palos de golf y palos de esquí, entre otros.

Herramientas de arte y químicos

Artículos como gubias o cinceles (utilizados para trabajar la madera), está prohibido llevarlos en el equipaje de mano. Además, productos químicos como el cloro, la lejía, la pintura en spray o el gas lacrimógeno, tampoco podrán subirse a la cabina de pasajeros.

Herramientas

A pesar que de puedan ser utilizados para uso profesional, las herramientas como palancas, martillos, taladros, hachas, sierras y elementos similares, deberán viajar en el equipaje despachado y no en el bolso de mano.

Comidas y bebidas

Con respecto a los alimentos y bebidas, existen grandes limitaciones y está prohibido llevarlas en el equipaje de mano. Sin embargo, hay excepciones si se trata de comida para enfermos o bebés.

Alcohol

Las aerolíneas, no todas, permiten que los pasajeros puedan llevar alcohol. Sin embargo, rige el límite de los 100 ml y las empresas de viajes prefieren que las bebidas de esta índole sean despachadas. De todas maneras, si los pasajeros deciden transportar una botella de vino, aperitivo, etc., puede hacerlo y enviarlas en la bodega del avión. Además, sí se puede comprar en los comercios libre de impuestos de los aeropuertos.

Armas de fuego y materiales explosivos

Está prohibido viajar con armas de fuego o réplicas y con materiales explosivos de todo tipo: dinamita, fuegos artificiales, líquidos inflamables, entre otros, y tampoco se podrá viajar con encendedores.

Baterías de litio

Este tipo de elementos no están prohibidos en su totalidad, pero la sugerencia es que viajen dentro de los aparatos electrónicos (notebook, cámaras, celulares, etc.). En caso de llevar este estilo de baterías como repuesto, se pueden llevar hasta dos, mientras sean de tamaño medio.

Las pilas de gran tamaño deberán viajar en la bodega del avión, de acuerdo a la Reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).