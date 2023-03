Qué cosas se pueden llevar en el equipaje de mano del avión

Qué es el equipaje de mano

La mayoría de las aerolíneas permite al pasajero llevar, además de la valija despachada en la bodega del avión, un bolso de mano, mochila o carry on con pertenencias personales, de uso diario y elementos de valor.

En el momento de realizar el check-in, este bolso de mano puede ser pesado o medido por la compañía, de acuerdo a los límites establecidos por la aerolínea. En caso de no cumplir con los requisitos, el pasajero podría llegar a abonar un extra por sobrepeso o por exceder las medidas del tamaño.

Una vez superado el control previo a embarcar, y ya dentro del avión, el pasajero deberá acomodar el equipaje de mano en el compartimento que se encuentra arriba del asiento en el que deberá viajar o debajo del asiento delantero. Al llegar a destino y descender del avión, el mismo pasará por un control de seguridad.

De todas maneras, el bolso de mano no será lo único que pueda llevar consigo. De acuerdo a lo establecido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), podrá portar, excepto en los asientos de salida de emergencia y primera fila, lo siguiente:

Manta o abrigo.

Un paraguas (no puntiagudo).

Cámara de fotos, notebook, binoculares.

Material de lectura.

Bolsa pequeña de duty free.

Alimentos infantiles para consumo durante el viaje, en caso de volar con menores.

Muletas o cualquier aparato ortopédico que utilice el pasajero.

Instrumentos musicales (siempre que los mismos puedan pasar por los equipos de radiografías en los puestos de seguridad de los aeropuertos).

Qué se puede llevar en el equipaje de mano

Otra de las dudas que surge en los pasajeros es saber qué pueden llevar y que no en el bolso de mano. Cuando se trata de vuelos nacionales, se pueden llevar líquidos. No obstante, en vuelos internacionales el límite es de 10 envases con un máximo de 100ml cada uno. Por otro lado, vale aclarar que una vez superado el control de seguridad se pueden adquirir bebidas. Sin embargo, con respecto a la comida se puede llevar siempre y cuando se trate de alimentos frescos (frutas, verduras, etc) y deberá ser consumida durante el vuelo, no podrá bajarse en destino.

Un dato no menor, es que el dinero, los documentos, los dispositivos electrónicos, joyas, una muda de ropa y otros elementos de valor nunca deben ser despachados, sino que deberán ser llevados en el equipaje de mano.

Sobre los medicamentos, excepcionalmente se permite el transporte de los mismos. En este caso podrían llegar a solicitar una receta médica que certifique el uso para el pasajero durante el vuelo. Por último, en caso de viajar con menores de edad, podrá subir al avión con alimentos para ellos.

Qué no se puede llevar en el equipaje de mano

Por cuestiones de seguridad, no se pueden transportar armas o réplicas de cualquier índole; objetos puntiagudos, cortantes o de punta redonda que puedan ser utilizados para causar lesiones (alicates de uña, etc.); sustancias explosivas o inflamables, químicas o tóxicas que puedan poner en peligro la integridad física de los pasajeros o la seguridad del avión.

A pesar de que se pueden trasladar líquidos, hay restricciones para fluidos, incluyendo gel, pasta, crema, aerosol y similares. Podrán ser llevados, como se mencionó con anterioridad, en frascos de hasta 100ml y colocados en un embalaje de plástico, sellado, con una capacidad máxima de 1 litro en total y además, no deberá exceder las medidas de 20 x 20 cm.

Los líquidos en frascos de más de 100 ml no se pueden transportar, incluso si el frasco no está completamente lleno. Los frascos deben estar dentro de un embalaje plástico transparente, totalmente sellado y el mismo deberá ser presentado en la inspección de embarque de pasajeros y sólo será permitido uno por persona.

Estas restricciones se aplican también al pasajero que, a pesar de realizar un vuelo nacional, tenga su embarque realizado en área destinada al embarque internacional.

Sin embargo, siempre es recomendable leer las normas vigentes del país de destino o consultar a la aerolínea correspondiente antes del embarque.