Cuáles son las tradiciones que debés conocer sí o sí antes de visitar Francia

Es importante conocer mínimamente de que se tratan estas tradiciones porque, a pesar de que seas turista y no las respetes, pueden considerarte una persona desagradable e irrespetuosa. Es por que en este artículo dejamos algunas de ellas.

Qué tradiciones debés conocer sobre los franceses si pensas viajar a su país

Bonjour, Bonsoir, Salut o Coucou

Según la hora del día o la persona a la que se dirigen, los franceses no siempre utilizan la misma palabra para saludarse. En caso de no saber que decir, se recomienda un bonjour y así evitás ser descortés, sobre todo con una persona que ves por primera vez.

El ritual de la bise (el beso)

Los franceses suelen darse dos besos, tres o incluso hasta cuatro. Empiezan por la mejilla derecha o la izquierda, aunque, no se besa a todo el mundo ni en cualquier momento. Sin embargo, es un ritual que responde a un código muy preciso.

La tradición del Apéro

El aperitivo apéro es el más conocido y es un momento cordial que se comparte con la familia o los amigos antes de comer. Se toma una copa mientras se picotea algo.

El culto a la Baguette

Los franceses adoran el pan y básicamente, profesan un auténtico culto a la baguette. Suelen caminar con la misma debajo del brazo y deberías copiarlo si te encuentras en Francia.

Las expresiones figuradas de la lengua francesa

Cuenta con expresiones figuradas como: “tomber sur”, “jeter un œil”, “faire une nuit blanche”, “donner un coup de fil”, “poser un lapin”, Puede resultar difícil adivinar lo que quieren decir estas expresiones si nunca has vivido en Francia. No dudes en pedir que te expliquen estas expresiones.

La obsesión por el queso

Les agradan todo tipo de quesos: curados o frescos, de leche de vaca, de cabra o de oveja, etc. Es muy difícil que no encuentres uno o dos a tu gusto, y ya no podrás pasar sin ellos.

Los mil y un tópico sobre los franceses

Existen muchos tópicos sobre los franceses: devoradores de ranas, gruñones, siempre en huelga. La verdad es que algunos responden a la realidad y otros se han exagerado.