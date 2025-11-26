26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son las mejores maneras de descongelar la carne cuando vas a hacer un asado

Especialistas explican cuáles son los métodos más seguros, qué trucos realmente funcionan y qué prácticas evitar para no poner en riesgo tu salud ni la calidad del producto.

Por
¿Cuáles son las mejores maneras de descongelar la carne cuando vas a hacer un asado?.

¿Cuáles son las mejores maneras de descongelar la carne cuando vas a hacer un asado?.

  • Cuáles son los métodos más seguros para descongelar un corte sin perder calidad.
  • Los trucos rápidos que funcionan y los que pueden poner en riesgo tu salud.
  • Qué dicen los especialistas sobre el uso de metales, agua con sal y microondas.
  • Los errores más comunes que deberías evitar siempre.

Descongelar res antes de una parrillada puede convertirse en un problema sin planificación. Aunque lo más seguro es pasarla del freezer a la heladera con 24 horas de anticipación, muchas veces el tiempo apremia. ¿Cuáles son las mejores maneras de descongelar la carne cuando vas a hacer un asado?

Parejas en EE.UU. eligen dormir separadas para lograr un mejor descanso.
Te puede interesar:

Chau a la cama matrimonial: esta es la tendencia de parejas en Estados Unidos en 2025

En redes sociales se viralizaron varios trucos para acelerar el proceso, pero no todos cuentan con respaldo profesional. A continuación, especialistas en alimentos explican cuáles son las alternativas más rápidas, qué cuidados tener y qué prácticas evitar para descongelar carne sin comprometer la calidad ni la salud.

Aplicar estas recomendaciones no solo previene enfermedades, sino que también ayuda a conservar mejor el sabor y la textura de la proteína animal antes de hacer un buen asado.

descongelar carne

Cómo son los trucos para descongelar la carne previo a un asado

1. El truco viral de los metales conductores

Uno de los métodos más comentados en redes es usar utensilios de acero inoxidable para aprovechar su capacidad de conducción térmica. La ingeniera en alimentos Montse Meléndez probó la técnica en su cuenta de Instagram: colocó la carne congelada entre dos tablas metálicas y se descongeló en menos de 15 minutos.

Según detalló, los metales transfieren calor mucho más rápido que otros materiales, lo que acelera la descongelación. Sin embargo, aclaró que es un recurso para emergencias, no para uso habitual. La carne no debe permanecer más de 30 minutos fuera del frío y debe cocinarse de inmediato.

2. El método del agua con sal (siempre fría)

Otra técnica popular es sumergir la carne en agua con sal, siempre dentro de una bolsa hermética para evitar contacto directo con el líquido. El agua debe estar fría, y si el proceso supera los 30 o 40 minutos, la bolsa debe permanecer dentro de la heladera.

El carnicero Albert Ribot explica que la sal acelera la transferencia térmica sin afectar la textura de la carne, siempre que se mantenga la cadena de frío durante todo el proceso.

3. El microondas, pero con precauciones

El microondas es una opción válida si se usa la función “descongelar” y si la carne se cocina inmediatamente después. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte que no se debe dejar la carne a medio cocinar ni volver a enfriarla, ya que esto facilita la proliferación de bacterias peligrosas.

Lo que nunca debés hacer al descongelar carne

Los expertos coinciden en dos errores muy comunes que pueden poner en riesgo la salud:

  • Nunca usar agua caliente. Acelera el crecimiento bacteriano.
  • Nunca dejar la carne sobre la mesada a temperatura ambiente. Si pasan más de 60 minutos sin frío, aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria.

Consejos finales para descongelar de forma segura

  • El método más seguro: pasar la carne del freezer a la heladera 24 horas antes.
  • Métodos rápidos permitidos:
  • Microondas con programa de descongelar.
  • Agua fría con sal (siempre dentro de una bolsa hermética).
  • Trucos de metales por menos de 30 minutos.
  • Evitar siempre: agua caliente o descongelar a temperatura ambiente.

Noticias relacionadas

play

Una menor mató a su novio en Remedios de Escalada y escapó: aseguró que se había lastimado con una reja

Esta es la historia de uno de los asesinos y femicidas más conocidos de EEUU.

Tuvo múltiples apodos, causó terror en Estados Unidos y se reveló cómo fue capturado: de qué asesino en serie se trata

Su hija lloraba todas las noches y le dijeron que eran pesadillas: cambió de hospital y descubrieron lo peor.

Su hija lloraba muy seguido en las noches y creían que eran pesadillas pero un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Los pasajeros tuvieron que esperar por más de una hora.

Operativo en Aeroparque: suspendieron todos los vuelos por una valija abandonada

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en la casa de Cristian Graf

Crimen de Diego Fernández: audiencia clave para definir el sobreseimiento de Cristian Graf

C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo.

C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025"

Rating Cero

Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

Esta comedia romántica navideña ya está disponible en Netflix.
play

Auroras boreales y una historia distinta: la película navideña que tenés que ver en Netflix

¿El regreso de El Show de la Tarde?

Marley y Florencia Peña podrían volver a trabajar juntos en un canal de streaming en 2026

El personaje de SydneySweeney en Euphoria se abrirá una cuenta en Only Fans.

Sydney Sweeney se abre un OnlyFans y genera gran expectativa ante su nuevo rol

El agradecimiento de Holland hacia Downey Jr. no solo refleja la importancia de ese momento para su carrera, sino también el impacto que tuvo en la franquicia.

Revelado: cómo hizo Robert Downey Jr. para elevar a una figura de Marvel cuando los directores casi lo descartan

últimas noticias

Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

Hace 14 minutos
Witkoff quedó en la mira por sus relaciones con la administración de Putin.

Guerra en Ucrania: un enviado de Trump viajará a Rusia para avanzar con el plan de paz

Hace 22 minutos
¿Messi vs el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

¿Messi versus el Azotamentes? El futbolista más famoso del mundo entra a Stranger Things

Hace 32 minutos
El Gobierno analiza definir que las sesiones extraordinarias se extiendan hasta el 28 de febrero.

Congreso: La Libertad Avanza analiza sesiones extraordinarias en continuado hasta el 28 de febrero

Hace 1 hora
Parejas en EE.UU. eligen dormir separadas para lograr un mejor descanso.

Chau a la cama matrimonial: esta es la tendencia de parejas en Estados Unidos en 2025

Hace 1 hora