Especialistas explican cuáles son los métodos más seguros, qué trucos realmente funcionan y qué prácticas evitar para no poner en riesgo tu salud ni la calidad del producto.

¿Cuáles son las mejores maneras de descongelar la carne cuando vas a hacer un asado?.

Descongelar res antes de una parrillada puede convertirse en un problema sin planificación. Aunque lo más seguro es pasarla del freezer a la heladera con 24 horas de anticipación, muchas veces el tiempo apremia. ¿Cuáles son las mejores maneras de descongelar la carne cuando vas a hacer un asado?

En redes sociales se viralizaron varios trucos para acelerar el proceso, pero no todos cuentan con respaldo profesional. A continuación, especialistas en alimentos explican cuáles son las alternativas más rápidas, qué cuidados tener y qué prácticas evitar para descongelar carne sin comprometer la calidad ni la salud.

Aplicar estas recomendaciones no solo previene enfermedades, sino que también ayuda a conservar mejor el sabor y la textura de la proteína animal antes de hacer un buen asado.

Uno de los métodos más comentados en redes es usar utensilios de acero inoxidable para aprovechar su capacidad de conducción térmica. La ingeniera en alimentos Montse Meléndez probó la técnica en su cuenta de Instagram: colocó la carne congelada entre dos tablas metálicas y se descongeló en menos de 15 minutos.

Según detalló, los metales transfieren calor mucho más rápido que otros materiales, lo que acelera la descongelación. Sin embargo, aclaró que es un recurso para emergencias, no para uso habitual. La carne no debe permanecer más de 30 minutos fuera del frío y debe cocinarse de inmediato.

2. El método del agua con sal (siempre fría)

Otra técnica popular es sumergir la carne en agua con sal, siempre dentro de una bolsa hermética para evitar contacto directo con el líquido. El agua debe estar fría, y si el proceso supera los 30 o 40 minutos, la bolsa debe permanecer dentro de la heladera.

El carnicero Albert Ribot explica que la sal acelera la transferencia térmica sin afectar la textura de la carne, siempre que se mantenga la cadena de frío durante todo el proceso.

3. El microondas, pero con precauciones

El microondas es una opción válida si se usa la función “descongelar” y si la carne se cocina inmediatamente después. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierte que no se debe dejar la carne a medio cocinar ni volver a enfriarla, ya que esto facilita la proliferación de bacterias peligrosas.

Lo que nunca debés hacer al descongelar carne

Los expertos coinciden en dos errores muy comunes que pueden poner en riesgo la salud:

Nunca usar agua caliente. Acelera el crecimiento bacteriano.

Nunca dejar la carne sobre la mesada a temperatura ambiente. Si pasan más de 60 minutos sin frío, aumenta el riesgo de intoxicación alimentaria.

Consejos finales para descongelar de forma segura