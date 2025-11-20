20 de noviembre de 2025 Inicio
Sin lavarla: cómo podés sacarte el olor a humo de la ropa cuando hacés un asado

Recomendaciones prácticas con las que se pueden corregir las complicaciones con las prendas que se utilizaron durante la preparación de la comida.

Aunque lo ideal es lavar la prenda lo antes posible

Aunque lo ideal es lavar la prenda lo antes posible, si no se tiene esa opción inmediata, aquí hay algunos trucos para eliminar o reducir el olor a humo sin necesidad de limpiarla permanentemente. 

  • Colgar la prenda en un lugar bien ventilado, como un balcón o una ventana abierta. El aire fresco ayudará a disipar el olor.
  • Poner la prenda en una bolsa de plástico sellada y meterla en el congelador durante varias horas. El frío ayuda a ‘adormecer’ las moléculas del olor.

Aunque lo ideal es lavar la prenda lo antes posible, si no se tiene esa opción inmediata, aquí hay algunos trucos para eliminar o reducir el olor a humo sin necesidad de limpiarla permanentemente. En esta nota, te dejamos recomendaciones prácticas con las que se pueden corregir las complicaciones con las prendas que se utilizaron durante la preparación de la comida.

Cuál es el truco para quitar el olor a humo de tu ropa sin lavarla

  • Ventilación: colgar la prenda en un lugar bien ventilado, como un balcón o una ventana abierta. El aire fresco ayudará a disipar el olor.
  • Congelación: poner la prenda en una bolsa de plástico sellada y meterla en el congelador durante varias horas. El frío ayuda a ‘adormecer’ las moléculas del olor.
  • Vapor: si se tiene una plancha a vapor o un vaporizador de ropa, exponer la prenda al vapor. El calor y la humedad ayudarán a liberar las partículas de olor.
  • Bicarbonato de sodio: espolvorear bicarbonato de sodio sobre la prenda, especialmente en las áreas donde el olor es más intenso. Déjalo actuar durante unas horas y luego sacúdelo. El bicarbonato absorbe los olores.
  • Vinagre blanco: mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un spray. Rociar la prenda, dejar que se seque al aire libre y luego sacudir el exceso de vinagre. El vinagre neutralizar los olores.
¿Cómo sacar manchas de humo en la ropa?

  • Prelavado con detergente: antes de lavar la prenda, aplicar una cantidad generosa de detergente directamente sobre la mancha. Dejarlo actuar unos minutos y luego frotar suavemente.
  • Vinagre blanco: es un excelente desengrasante y desodorizante. Mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua, aplicar la solución sobre la mancha y dejarla actuar unos minutos antes de lavar.
  • Bicarbonato de sodio: crear una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Aplica la pasta sobre la mancha, deja que se seque y luego lava la prenda como de costumbre.
  • Alcohol isopropílico: para manchas más difíciles, puedes utilizar alcohol isopropílico. Aplicar una pequeña cantidad sobre un paño limpio y frota suavemente la mancha.
  • Limpiador comercial para manchas: existen productos comerciales específicos para eliminar manchas de humo. Seguir las instrucciones del producto.
La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Conmoción en 9 de Julio por la liberación de la mujer que intentó degollar a su hija: "Que no sea otro caso Lucio Dupuy"

Giuliano Simeone y su novia sorprendieron con outfits a juego.

El look coordinado de Giuliano Simeone y su novia: un estilo relajado y oversize

Losusuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste y otro ensentido sureste

Amplían el Puente Labruna: hasta cuándo seguirán las obras en la Lugones y la Cantilo

