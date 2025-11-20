Aunque lo ideal es lavar la prenda lo antes posible, si no se tiene esa opción inmediata, aquí hay algunos trucos para eliminar o reducir el olor a humo sin necesidad de limpiarla permanentemente.
Mientras que muchos analizan sus finanzas personales con miras al salario mínimo, también parece oportuno revisar estrategias para el cuidado de la ropa cuando está en un asado sin necesidad de lavarla.
Lo ideal es lavar la prenda lo antes posible, si no se tiene esa opción inmediata, aquí hay algunos trucos para eliminar o reducir el olor a humo sin necesidad de limpiarla.
Colgar la prenda en un lugar bien ventilado, como un balcón o una ventana abierta. El aire fresco ayudará a disipar el olor.
Poner la prenda en una bolsa de plástico sellada y meterla en el congelador durante varias horas. El frío ayuda a ‘adormecer’ las moléculas del olor.
Mientras que muchos analizan sus finanzas personales con miras al salario mínimo, también parece oportuno revisar estrategias para el cuidado de la ropa cuando está en un asado sin necesidad de lavarla.
Aunque lo ideal es lavar la prenda lo antes posible, si no se tiene esa opción inmediata, aquí hay algunos trucos para eliminar o reducir el olor a humo sin necesidad de limpiarla permanentemente. En esta nota, te dejamos recomendaciones prácticas con las que se pueden corregir las complicaciones con las prendas que se utilizaron durante la preparación de la comida.
Cuál es el truco para quitar el olor a humo de tu ropa sin lavarla
Ventilación: colgar la prenda en un lugar bien ventilado, como un balcón o una ventana abierta. El aire fresco ayudará a disipar el olor.
Congelación: poner la prenda en una bolsa de plástico sellada y meterla en el congelador durante varias horas. El frío ayuda a ‘adormecer’ las moléculas del olor.
Vapor: si se tiene una plancha a vapor o un vaporizador de ropa, exponer la prenda al vapor. El calor y la humedad ayudarán a liberar las partículas de olor.
Bicarbonato de sodio: espolvorear bicarbonato de sodio sobre la prenda, especialmente en las áreas donde el olor es más intenso. Déjalo actuar durante unas horas y luego sacúdelo. El bicarbonato absorbe los olores.
Vinagre blanco: mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un spray. Rociar la prenda, dejar que se seque al aire libre y luego sacudir el exceso de vinagre. El vinagre neutralizar los olores.
¿Cómo sacar manchas de humo en la ropa?
Prelavado con detergente: antes de lavar la prenda, aplicar una cantidad generosa de detergente directamente sobre la mancha. Dejarlo actuar unos minutos y luego frotar suavemente.
Vinagre blanco: es un excelente desengrasante y desodorizante. Mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua, aplicar la solución sobre la mancha y dejarla actuar unos minutos antes de lavar.
Bicarbonato de sodio: crear una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Aplica la pasta sobre la mancha, deja que se seque y luego lava la prenda como de costumbre.
Alcohol isopropílico: para manchas más difíciles, puedes utilizar alcohol isopropílico. Aplicar una pequeña cantidad sobre un paño limpio y frota suavemente la mancha.
Limpiador comercial para manchas: existen productos comerciales específicos para eliminar manchas de humo. Seguir las instrucciones del producto.