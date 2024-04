Cuáles son las 4 carreras de ingeniería que no existirán en 10 años según la inteligencia artificial

Las 4 carreras de ingeniería que no existirán en 10 años según la inteligencia artificial.

Desde que se lanzó el ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, se convirtió en una herramienta digital de uso constante para conocer las diferentes respuestas que puede darnos sobre determinados temas. En los últimos días, un usuario le pidió a la IA que le revelara cuáles son las cuatro carreras de ingeniería que no existirán en 10 años.

Este dato que revela la inteligencia artificial, puede ser de utilidad para muchas personas que aún no saben que carrera estudiar, sobre todo porque en muchas ocasiones, se escoge una profesión por el dinero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en muchos casos la información que no da la tecnología no es 100% correcta y acertada. De todos modos, es interesante conocer que plantea.