Cuál es la tradición que realizan los estudiantes de una universidad de Potosí para atraer la buena suerte

Qué tradición realizan los estudiantes universitarios en Potosí para la buena suerte

Los estudiantes universitarios en Potosí tienen como tradición frotar la nariz al busto del primer gobernador del estado, Ildefonso Díaz de León, con el objetivo de tener suerte en los exámenes de admisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Se trata de una costumbre que, a pesar del paso del tiempo, sigue más vigente que nunca entre los jóvenes que tienen el deseo de ingresar a dicha institución para iniciarse en una carrera.

El busto, una figura de bronce, se colocó en el año 1949 en donde la mayoría de las carreras aún se impartían en el Edificio Central. En ese espacio comenzó a circular el rumor que frotar la nariz, atraía la buena suerte.

Este ritual no se lleva a cabo solo con este busto, sino que realizan el mismo ritual con el de Rafael Nieto, gobernador que promovió la autonomía universitaria.

En el busto de Díaz de León se encuentra una pequeña tarjeta con una especie de oración que dice lo siguiente:

"¡Oh! Don Ildefonso Díaz de León, hoy te pido con gran ilusión, me ayudes en mi preparación y no se me olvide el pase de admisión. A la UASLP quiero entrar, y contigo quiero contar. Una velita te pondré en un altar, cuando el examen logre pasar".