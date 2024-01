Cuál es la tradición que acompaña al año bisiesto y qué sucede en 2024

El 2024 acaba de comenzar y, una vez más, nos encontramos atravesando un año bisiesto . Este particular fenómeno que nos toca cada cuatro años, a diferencia del resto de los años, tiene como característica que el mes de febrero cuenta con 29 días, es decir, 24 horas más que como sucede normalmente.

En primer lugar, es importante conocer de dónde viene la palabra " bisiesto ": en el latín "bis" significa dos veces y "sexto" hace referencia al sexto día antes de las calendas de marzo . Estos años particulares no sólo se trata de un ajuste temporal, sino que, nace a partir de una tradición la cuál ha perdurado a lo largo de los siglos. Conocé cómo nace la historia y que cálculos modificaron el calendario.

Cuáles son las tradiciones que acompañan al año bisiesto

Para conocer un poco esta historia hay que remontarse siglos atrás cuando los romanos llamaban "calendas" al primer día de cada uno de los meses. Desde allí, nace la palabra "calendario" y además, contaban hacia atrás los días que faltaban.

Por otro lado, el año solar no tiene 365 días exactos. Es decir, según cálculos matemáticos un año solar tiene en realidad 365,2422 días y no hay calendarios que pueden igualar ese número y simplemente podría borrarse porque parece pequeña, pero no deja de ser importante.

En el año 45 a.C, Julio César reformó el calendario romano y entregó uno juliano. Esto nace, según algunas versiones, por sus aventuras con Cleopatra. El líder romano tomó el ejemplo del calendario egipcio que data del siglo III a.C que ya había establecido un sistema de año bisiesto para corregir el calendario cada cuatro años.

Sin embargo, surgió un nuevo inconveniente. Con este nuevo calendario no se lograba sincronizar año solar con año cronológico, es decir, las estaciones no coincidían con las fechas en el calendario.

Es por eso que en 1582 el papa Gregorio XIII, asesorado por los astrónomos de la época, propuso el calendario gregoriano para corregir ese desajuste temporal. La solución fue sencilla, si nos sobran días, eliminémoslos. Tal cual fue la medida adoptada para ajustar el calendario, donde habitantes de Italia, Francia, España y Portugal se fueron a dormir la noche del 4 de octubre para despertarse diez días después, exactamente el día 15 del mismo mes.

Qué ajustes sucedieron en los calendarios y como es el 2024

De acuerdo a lo que se menciona con anterioridad, se permitió establecer cierto orden basado en reglas matemáticas para que el calendario gregoriano –el que utilizamos como guía en el mundo occidental–, se ajustara de manera adecuada al transcurso del año solar en curso. Ese ajuste era el sistema de años bisiestos como lo conocemos actualmente y que establece las siguientes reglas:

Cualquier año divisible por 4 es un año bisiesto, como 2016, 2020, 2024, 2028.

Toda regla tiene excepciones: siglos como 1900 y 2000 solo tienen un día bisiesto si son divisibles por 400. 1900 es divisible entre 4 y también entre 100, pero no entre 400, por lo que no es un año bisiesto. Esto significa que los siglos son solo un año bisiesto si son divisibles por 400.

Resulta un poco complicado de comprender per la respuesta radica en el intento de mantener los eventos anuales, como las estaciones y festividades, alineados con la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.