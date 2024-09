Cuál es la tradición presidencial en Argentina que volvió a estar presente y le sucedió por primera vez a Javier Milei

Qué tradición presidencial tuvo su primera vez para Javier Milei

Javier Milei apadrinará, por primera vez desde que asumió, a un séptimo hijo varón. Se trata de Noah Portillo, un bebé que nació el martes pasado en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Su madre, Mirta Portill, es oriunda de Misiones y decidió trasladarse hacia el sur de la República Argentina hace uno 20 años para que el clima seco ayudara a curar los problemas respiratorios de su primer hijo, Adam, quien hoy tiene 18 años. Él es el único que nació en la provincia norteña ya que todos sus hermanos Iván, de 16, Tiago, de 12, Aaron, de 10, Ezel, de 8 y David, de 2, nacieron en la Patagonia.

Los médicos que atendieron a Mirta le informaron que, según lo establecido en la Ley de Padrinazgo Presidencial, tiene el derecho de solicitar que el Milei sea el padrino de su hijo. Es por eso que ya comenzaron los trámite luego de que la mujer diera una respuesta positiva. En este caso, el Presidente de los argentinos no puede negarse a apadrinarlo y deberá viajar a la ciudad santacruceña. Por otro lado, la Ley incluye una beca para asistir en los estudios hasta el fin del período universitario. (NA)

La flamante madre de 41 años indicó: "Me dijeron que están haciendo contacto con el Presidente, así que podría ser el ahijado". Además, sostuvo: "No esperábamos que fuera a tener todos varones. Podría decir que llegamos a siete niños buscando una hermanita para ellos. Pero ya está, ya me di cuenta que no estoy para la nena".