Cuál es la tradición oriental que en nuestro país suena extraña pero es de buena educación

En China, los ciudadanos respetan una costumbre a la hora de comer que, de no hacerla, es considerada una falta de respeto a los alimentos y a las prácticas asiáticas. Conocé de qué se trata.

Qué tradición china se realiza en la mesa mientras comes

Existen algunas reglas de comportamiento en China que son estrictas a la hora de sentarse a comer. Vale aclara desde un principio que es una tradición diferente a la nuestra y se trata de sorber la comida y realizar sonidos cuando se come. Ellos consideran que si no hacen ruido cuando comen es porque la comida no está rica.

Otro detalle es que si terminas la comida del plato, quiere decir que aún tenés hambre y que querés repetir. Por lo tanto, si deseas visitar el país asiático procurá dejar algo de comida en el plato en caso de que no quieras volver a comer.