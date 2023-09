¿Cuál es la palabra correcta: flamable o inflamable?

La técnica para diferenciar si es correcto o no un vocablo confuso es buscar el significado de ese término y así poder escribirlo correctamente.

En el caso específico del vocablo que hace referencia a que un objeto puede incendiarse con gran facilidad, algunas personas confunden el término adecuado para tal acción, entre “flamable” o “inflamable”, y, al no utilizar la palabra correcta, puede ocasionar, no solo una falta de ortografía, sino que también provocaría un riesgo en caso de emergencias.

Flamable o inflamable: cuál es la palabra correcta

Según la Real Academia Española, explica que en el cultismo de origen latino inflamable se reconocen, además de la raíz flama, otros dos componentes “in y ble”, para formar adjetivos que expresan la posibilidad de recibir la acción de verbo del que derivan.

Por lo tanto, el adjetivo “inflamable” podría referirse tanto a hinchazón como a algo que puede arder con facilidad, y en español el verbo “flamar” de “flamable” no existe, no es una palabra que se deba emplear, ya que no es correcta.

Algunos ejemplos de cómo se utiliza el verbo correctamente:

Se me inflamó el pie porque me caí.

¡Ten cuidado! Este producto es inflamable.

Los dos vocablos son idénticos pero con significados diferentes, y es correcto usarlos evidentemente dependiendo de la situación y el contexto.