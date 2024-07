Cuál es el extraño suceso que está pasando en la atmósfera y qué descubrió la NASA

La NASA halló burbujas en la ionosfera que poseen la forma de las letras X y C. Esta capa está mostrando formas extrañas que, no se habían visto con nitidez hasta la fecha.

Las capas de la atmósfera que nos protegen a los seres humanos de la radiación ultravioleta solar conocida como ionosfera. Es muy importante para la vida en la esfera terrestre, por lo que está en permanente análisis y monitoreo por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), mediante su satélite GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk). Pero durante las últimas evaluaciones, la agencia espacial encontró algo raro en ella: unas llamativas formas aparecen y desaparecen en diferentes lugares de la ionosfera.