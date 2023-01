La palabra de Ramón Dupuy, a días del veredicto: "A Lucio lo empezaron a matar el día que se lo llevaron de acá"

"Ninguna condena me devuelve a Lucio, pero me aliviaría que separen a la mamá y su pareja", dijo Ramón Dupuy sobre el veredicto

“A Lucio lo empezaron a matar el día que se llevaron acá. No podés entender cómo un ser humano puede hacer lo que le hicieron”, aseguró en diálogo exclusivo con C5N y si bien reconoció que espera “una Justicia ejemplar”, aseguró: “Ninguna condena me devuelve a Lucio, pero me aliviaría que separen a la progenitora y su pareja”.

Ramón explicó que desde que ambas mujeres fueron detenidas comparten celda. “Desde el primer día están juntas con todos sus beneficios: televisión, teléfono, equipo de música. Que se le quite todo eso porque a Lucito no le dieron siquiera una mínima chance de vivir y ellas no se merecen estar como están”.

Por otro lado, el abuelo del niño que, según la autopsia fue brutalmente asesinado por golpes y con señales de abuso sexual, explicó que su nieto entró en los últimos seis meses cinco veces a diferentes hospitales y salitas sanitarios. “En todos lados que entró, ninguno de Salud denunció lo que estaba padeciendo”, indicó.

“El crimen de Lucio fue cadena de responsabilidades lo que falló acá. El primer eslabón se rompió, desde la jueza por no mirar el expediente que lo revocó, de ahí para abajo falló todo: salud, educación y la Policía”, agregó.

El papá de Lucio Dupuy convocó a una marcha para el día del veredicto

A través de sus redes sociales, Christian Dupuy pidió que lo acompañen a la puerta del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, en donde se conocerá las condenas de Magdalena Espósito, la madre del menor, y Abigail Páez.

Ramón explicó que también habrá marchas a nivel nacional para mostrar el apoyo a la familia Dupuy y pedir una condena ejemplar.

Mediante una publicación en su perfil de Facebook, Christian Dupuy, solicitó que "ese día más que ningún otro voy a necesitar la fuerza de todos ustedes. Ese día va a ser el día que lo tengo que dejar ir. Ese día comienza el duelo".