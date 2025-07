El papá de Thiago Correa aseguró que el policía que mató a su hijo "tendría que estar preso"

Fabián Correa exigió que Facundo Aguilar Fajardo acusado por el homicidio culposo siga detenido y no esté "como si nada en su casa".

Fabián Correa, el padre del pequeño de 7 años, exigió a la justicia que Facundo Aguilar Fajardo siga preso: “La noticia me cayó para el culo, pero tengo tanta rabia, tanta bronca, que no entiendo que una persona que mata a mi hijo pueda estar ahí como si nada en su casa”.

“Estamos viviendo una cosa loca. Yo no entiendo, yo estoy sufriendo, sufro todo el día. Estaba tranquilo hasta que me llegó esta noticia”, dijo el padre del niño y agregó: “Como dicen los fiscales, la causa sigue, pero él tendría que estar preso en estos momentos, no en su casa”.

El hombre habló desde el sentido común y atravesado por la angustia: “No entiendo la postura del juez, pero bueno, qué sé yo, tendrá sus motivos. Yo eso no lo entiendo. Quiero que vean el dolor que tengo. Además, tengo mucha bronca y mucha angustia”, remarcó.

Agregó que se realizará una manifestación en el lugar donde asesinaron al niño, en la parada del colectivo en Ciudad Evita, en la Provincia de Buenos Aires. El policía está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en exceso de legítima defensa, lesiones graves y homicidio culposo. El caso es investigado por el fiscal Diego Rulli, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza

Los hechos

El agente de seguridad estaba con su madre cuando intentaron asaltarlo, y se presentó como miembro de la policía, aunque estaba de civil y fuera de servicio, y los sospechosos huyeron. En ese momento, empezó a disparar y una de esas balas impactó en el menor, quien fue trasladado al hospital pero finalmente falleció.