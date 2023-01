Crimen de Fernando Báez Sosa: quién es Luciano Pertossi y de qué acusan al rugbier que rompió el pacto de silencio

Las imágenes de las cámaras de seguridad dan cuenta de lo que los diferentes testigos, que se presentaron ante la Tribunal, fueron declarando durante las extensas 9 jornadas en lo que va del juicio.

Lucas Filardi, uno de los amigos de Fernando Báez Sosa, identificó a Luciano Pertossi como una de las personas que los agredió en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique. Declaró que le dieron "primeramente piñas" y luego de que cayó al piso lo siguieron golpeando con "patadas en el pecho y en la cabeza".

"Había cuatro o cinco personas pegándole. Fue un instante que vino gente gritando y le pegaron, y se cae el piso. No hubo acto de defensa, fueron piñas. Eran seis, siete. Había tres o cuatro pegándole a Ferni, y un par evitando que nos acerquemos nosotros", había asegurado el joven en la segunda audiencia del juicio.

Sorpresa en el juicio de Fernando Báez Sosa: declaró Luciano Pertossi, uno de los rugbiers acusados

Luciano Pertossi, uno de los rugbiers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio en el noveno día del juicio y pidió ser llamado a declarar. Sin embargo, se negó a responder preguntas y se limitó a aclarar su participación en uno de los videos que fueron exhibidos por los peritos durante la audiencia. "Yo no estaba ahí", enfatizó.

"Quiero aclarar algo: quiero decir que no estaba donde muestran, aclarar que estaba del otro lado. Yo no estaba ahí. Yo no estaba donde marcaron ellos", sostuvo, en relación al lugar en el que lo ubicaron los peritos en los videos.

Ante este planteo, el fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó dónde estaba entonces, pero el joven no quiso dar respuesta. También fue consultado sobre una persona vestida de negro que se ve detrás de un auto, pero volvió a negarse a contestar. "No voy a responder así que no se esfuercen nada", insistió.