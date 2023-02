Crimen de Fernando Báez Sosa: Luciano Pertossi, condenado a prisión perpetua

El 12 de enero de 2023, en la novena jornada del juicio, Pertossi fue el primero de los acusados en pedir declarar ante el tribunal . Sin embargo, se negó a responder preguntas y se limitó a aclarar su participación en uno de los videos que fueron exhibidos por los peritos durante la audiencia. "Yo no estaba ahí", enfatizó.

Cuando Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Gabriel Pisoli y Andrés Bruzzese, miembros de la Policía Federal (PFA) especializados en análisis facial forense, exponían ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores un video en el que señalaban con flechas la presencia de los acusados al momento del crimen, el abogado defensor Hugo Tomei expresó que Pertossi deseaba realizar una aclaración.

"Quiero aclarar algo: quiero decir que no estaba donde muestran, aclarar que estaba del otro lado. Yo no estaba ahí. Yo no estaba donde marcaron ellos", sostuvo, en relación al lugar en el que lo ubicaron los peritos en los videos.

Ante este planteo, el fiscal Juan Manuel Dávila le preguntó dónde estaba entonces, pero el joven no quiso dar respuesta. También fue consultado sobre una persona vestida de negro que se ve detrás de un auto, pero volvió a negarse a contestar. "No voy a responder así que no se esfuercen nada", insistió entonces.

Pertossi fue señalado en las pericias de la PFA como el presunto "sujeto 11". "SUJETO 11V (presumiblemente LUCIANO PERTOSSI): Sujeto masculino vestido con remera mangas cortas color azul oscuro, pantalón largo de jean de color gris y calzado color oscuro, el cual participa también de la golpiza", indicaron.

Hay más de quince testigos que ubicaron a Pertossi en el lugar preciso del asesinato. Además, se hallaron restos de sangre de Báez Sosa en su pantalón, algo que se encontró en las prendas de otros tres rugbiers.

Lucas Filardi, uno de los amigos de Fernando Báez Sosa, identificó a Pertossi como una de las personas que los agredió en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique. Declaró que le dieron "primeramente piñas" y luego de que cayó al piso lo siguieron golpeando con "patadas en el pecho y en la cabeza".