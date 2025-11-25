Creyó que el dolor de cuerpo era Covid pero un diagnóstico le cambió la vida: qué descubrieron La historia se volvió un ejemplo de cómo un síntoma subestimado puede ser la puerta de entrada a algo mucho más complejo. Por







La historia de Sara, la muujer que recibió un diagnóstico inesperado

La joven comenzó con falta de aire en 2021 y, creyendo que tenía COVID, se realizó estudios que resultaron normales.

Horas después, desarrolló dolores intensos que la llevaron a insistir por pruebas más específicas.

Los médicos confirmaron que padecía trombosis pulmonar, una obstrucción grave causada por coágulos en las arterias pulmonares.

Tras una breve internación, completó un tratamiento de seis meses y debió suspender la combinación de anticonceptivos y tabaco que favoreció el cuadro. Lo que comenzó como un malestar corporal común terminó convirtiéndose en una historia que sorprendió incluso a los médicos. La TikToker @saralafuentetea atribuía sus dolores al COVID, algo esperable luego de años en los que cualquier síntoma despertaba sospechas. Sin embargo, decidió finalmente hacer una consulta profesional para despejar dudas. Lo que encontró en ese consultorio superó cualquier expectativa inicial.

El cuadro, que parecía una molestia pasajera, llevó a una batería de estudios que arrojaron resultados inesperados. Los especialistas notaron detalles que no encajaban con una simple infección viral y avanzaron con evaluaciones más profundas. Esa decisión médica reveló una realidad completamente distinta, removiendo la idea inicial y dando un giro abrupto a la situación.

Qué descubrió una española cuando fue al médico por un dolor de cuerpo Cáncer de Pulmón Redes sociales Según relató Sara, todo comenzó en 2021 cuando una compañera de trabajo dio positivo de coronavirus y ella, ese mismo fin de semana, empezó a sentir falta de aire. Pensó que se trataba del virus, por lo que acudió al hospital para hacerse un PCR, pero el resultado fue negativo y la radiografía de tórax tampoco mostró anomalías. Volvió a su casa, aunque al poco tiempo aparecieron dolores en los laterales del torso y en el hombro, molestias que no cedían a pesar de estar medicada.

Ante el aumento de los síntomas, decidió regresar a la guardia y pedir estudios más profundos para entender qué le ocurría. Fue entonces cuando los médicos lograron identificar la causa real: tenía una trombosis pulmonar, un cuadro grave producido por coágulos que bloquean arterias pulmonares. Aunque la noticia fue impactante, solo necesitó una noche en terapia intensiva y unos días más en sala común antes de poder ver una mejoría.