25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Creyó que el dolor de cuerpo era Covid pero un diagnóstico le cambió la vida: qué descubrieron

La historia se volvió un ejemplo de cómo un síntoma subestimado puede ser la puerta de entrada a algo mucho más complejo.

Por
La historia de Sara

La historia de Sara, la muujer que recibió un diagnóstico inesperado

  • La joven comenzó con falta de aire en 2021 y, creyendo que tenía COVID, se realizó estudios que resultaron normales.
  • Horas después, desarrolló dolores intensos que la llevaron a insistir por pruebas más específicas.
  • Los médicos confirmaron que padecía trombosis pulmonar, una obstrucción grave causada por coágulos en las arterias pulmonares.
  • Tras una breve internación, completó un tratamiento de seis meses y debió suspender la combinación de anticonceptivos y tabaco que favoreció el cuadro.

Lo que comenzó como un malestar corporal común terminó convirtiéndose en una historia que sorprendió incluso a los médicos. La TikToker @saralafuentetea atribuía sus dolores al COVID, algo esperable luego de años en los que cualquier síntoma despertaba sospechas. Sin embargo, decidió finalmente hacer una consulta profesional para despejar dudas. Lo que encontró en ese consultorio superó cualquier expectativa inicial.

Después de un logro, algunas personas solo sienten vacío y decepción.
Te puede interesar:

Por qué hay personas que se sienten vacías cuando más éxito tienen: te sorprenderá

El cuadro, que parecía una molestia pasajera, llevó a una batería de estudios que arrojaron resultados inesperados. Los especialistas notaron detalles que no encajaban con una simple infección viral y avanzaron con evaluaciones más profundas. Esa decisión médica reveló una realidad completamente distinta, removiendo la idea inicial y dando un giro abrupto a la situación.

Qué descubrió una española cuando fue al médico por un dolor de cuerpo

Cáncer de Pulmón

Según relató Sara, todo comenzó en 2021 cuando una compañera de trabajo dio positivo de coronavirus y ella, ese mismo fin de semana, empezó a sentir falta de aire. Pensó que se trataba del virus, por lo que acudió al hospital para hacerse un PCR, pero el resultado fue negativo y la radiografía de tórax tampoco mostró anomalías. Volvió a su casa, aunque al poco tiempo aparecieron dolores en los laterales del torso y en el hombro, molestias que no cedían a pesar de estar medicada.

Ante el aumento de los síntomas, decidió regresar a la guardia y pedir estudios más profundos para entender qué le ocurría. Fue entonces cuando los médicos lograron identificar la causa real: tenía una trombosis pulmonar, un cuadro grave producido por coágulos que bloquean arterias pulmonares. Aunque la noticia fue impactante, solo necesitó una noche en terapia intensiva y unos días más en sala común antes de poder ver una mejoría.

Tras recibir el alta, tuvo que cumplir un tratamiento de seis meses y evitar la combinación que había desencadenado la afección: el consumo simultáneo de pastillas anticonceptivas y tabaco. Con esos cuidados, logró recuperarse sin complicaciones mayores.

Noticias relacionadas

Además de la multa en sí, estas infracciones te pueden dejar sin licencia de conducir.

Cuáles son las faltas graves por las que te pueden suspender la licencia de conducir

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: Si fue abandonado todos somos culpables

Rocío Oliva, sobre el juicio por Maradona: "Si fue abandonado todos somos culpables"

Los médicos del hospital confirmaron que el nene de 8 años murió por ahogamiento.

Tragedia en Chaco: un nene de 8 años cayó a un pozo de agua y murió ahogado

Cuatro líneas de colectivo realizan paro de colectivos.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

El vuelco dejó dos muertos y al menos 44 heridos de distinta gravedad.

El chofer del micro que volcó en la Ruta 2 quedó detenido por "homicidio culposo"

El Padre Paco relató que intentó asistir a las personas que quedaron atrapadas en el micro que volcó en la Ruta 2

El padre Paco Olveira estuvo en el accidente en ruta 2 y reveló cómo fue el momento del vuelco

Rating Cero

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009.
play

Netflix: es una docuserie de solo 3 capítulos que conmociona con un asesinato real

De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

últimas noticias

El hecho se produjo en el Museo del Louvre.

Francia: detuvieron a otros cuatro sospechosos por el robo en el Museo del Louvre

Hace 9 minutos
¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Hace 29 minutos
Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Hace 29 minutos
Los enfoques preventivos contemplan no solo la atención médica tradicional, sino también el fortalecimiento de la vida social.

Revelado: por qué la soledad puede ser uno de los grandes enemigos de la longevidad

Hace 29 minutos
Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Hace 30 minutos