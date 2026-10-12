Creaba fotos con IA de sus compañeras desnudas y las vendía por WhatsApp y OnlyFans

Ocurrió en un colegio privado de Tucumán. El menor de edad comercializaba las imágenes dentro de la escuela y a desconocidos. Los estudiantes protestaron porque el colegio no lo expulsó y propuso que curse de forma remota.

Un alumno menor de edad de un colegio privado de Ingenio San Pablo, en el departamento de Lules, Tucumán , está acusado de editar con inteligencia artificial fotos de sus compañeras para mostrarlas desnudas . Las imágenes se vendían por WhatsApp y OnlyFans .

El caso se conoció cuando un compañero encontró las imágenes en el teléfono celular del alumno denunciado. Descubrieron entonces que el material se vendía a estudiantes del colegio y también a personas ajenas al ámbito escolar .

"Al principio sólo las vendía entre compañeros, pero luego se creó una página de OnlyFans y comenzó a venderlas a gente que ya no era del colegio. Empezó a sacar plata de esto y por eso empezó a hacer más y más fotos" , contó un estudiante al sitio Tendencia de Noticias.

Alumnos y padres sospechan que el mismo joven está implicado en otro episodio. Según denunció una alumna, el acusado filmó a escondidas a su prima mientras se bañaba : "Ahora ella está tan mal que la están medicando por los ataques de pánico y ansiedad que tiene".

Los estudiantes se manifestaron frente al colegio secundario San Pablo Apóstol y reclamaron medidas disciplinarias contra el acusado. Según relataron, las autoridades respondieron que no podían expulsarlo y propusieron que continuara las clases de manera remota.

Foto: Tendencia de Noticias

Para los alumnos, esa alternativa no resuelve el problema y deja a las víctimas en una situación desigual. "Él va a seguir con su vida, pero ellas van a cargar con esto toda su vida, con haber sido expuestas de esta manera", lamentó una compañera.

Carlos Fernández, representante legal de la institución, sostuvo que las autoridades educativas y eclesiásticas ya fueron notificadas. Agregó que el colegio trabaja con los organismos de asistencia escolar "para asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se vean afectados".

Una madre denunció en Santiago del Estero un caso similar

La madre de una alumna del Colegio Santiago Apóstol, de La Banda, Santiago del Estero, presentó una denuncia penal. Imágenes manipuladas de su hija desnuda circularon en grupos de WhatsApp de estudiantes, lo que expuso a la adolescente al hostigamiento.

Según la denuncia, un estudiante colocó el rostro de su compañera sobre cuerpos desnudos mediante ediciones digitales, con el objetivo de humillarla y exponerla públicamente. La Fiscalía ordenó secuestrar los soportes digitales con las imágenes y la evidencia de los chats donde circuló el material.