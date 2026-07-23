23 de julio de 2026 Inicio
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Otro conflictivo final de Ricardo Centurión: el tenso final con Racing de Córdoba tras un doping interno

Los directivos del club cordobés evalúan ir a la Justicia contra el futbolista, tras su escaso desempeño y más problemas extradeportivos.

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Racing de Córdoba analiza accionar legalmente contra Ricardo Centurión.

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La comisión directiva atraviesa horas decisivas para decidir si recurre a la Justicia por incumplimiento de contrato, además de los reiterados episodios extradeportivos, y faltas a los entrenamientos por parte del delantero.

La institución habló del incumplimiento grave de sus compromisos contractuales del jugador, por lo que analizan toda la documentación y el contrato firmado para iniciar, en las próximas horas, acciones legales.

Centurión protagonizó una serie de graves episodios de indisciplina: como reiteradas faltas sin aviso a los entrenamientos, dio positivo en controles de alcoholemia y doping internos, y tuvo un fuerte cruce mediático con la dirigencia.

La conflictiva salida del futbolista de 33 años años

La salida de Ricardo Cenurión se desencadenó después de situaciones que arrojaron resultados positivos en análisis internos del club y en alcoholemias realizadas en la vía pública. Tras su desvinculación, el futbolista realizó descargos en redes sociales. Como respuesta, el presidente de la institución cordobesa y su hijo (del área de marketing) lo acusaron de dañar el patrimonio del club y ser un desagradecido, según el sitio El Doce TV.

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