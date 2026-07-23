Otro conflictivo final de Ricardo Centurión: el tenso final con Racing de Córdoba tras un doping interno

La relación entre Ricardo Centurión y Racing de Córdoba está en su peor momento, tras la salida escandalosa del futbolista entre "faltazos" y conflictos internos y extrafutbolísticos.
Los directivos del club cordobés evalúan ir a la Justicia contra el futbolista, tras su escaso desempeño y más problemas extradeportivos.
La relación entre Ricardo Centurión y Racing de Córdoba está en su peor momento, tras la salida escandalosa del futbolista entre "faltazos" y conflictos internos y extrafutbolísticos.
La comisión directiva atraviesa horas decisivas para decidir si recurre a la Justicia por incumplimiento de contrato, además de los reiterados episodios extradeportivos, y faltas a los entrenamientos por parte del delantero.
La institución habló del incumplimiento grave de sus compromisos contractuales del jugador, por lo que analizan toda la documentación y el contrato firmado para iniciar, en las próximas horas, acciones legales.
Centurión protagonizó una serie de graves episodios de indisciplina: como reiteradas faltas sin aviso a los entrenamientos, dio positivo en controles de alcoholemia y doping internos, y tuvo un fuerte cruce mediático con la dirigencia.
La salida de Ricardo Cenurión se desencadenó después de situaciones que arrojaron resultados positivos en análisis internos del club y en alcoholemias realizadas en la vía pública. Tras su desvinculación, el futbolista realizó descargos en redes sociales. Como respuesta, el presidente de la institución cordobesa y su hijo (del área de marketing) lo acusaron de dañar el patrimonio del club y ser un desagradecido, según el sitio El Doce TV.