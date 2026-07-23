Otro conflictivo final de Ricardo Centurión: el tenso final con Racing de Córdoba tras un doping interno Los directivos del club cordobés evalúan ir a la Justicia contra el futbolista, tras su escaso desempeño y más problemas extradeportivos. Por Agregar C5N en









Racing de Córdoba analiza accionar legalmente contra Ricardo Centurión. Redes sociales

La relación entre Ricardo Centurión y Racing de Córdoba está en su peor momento, tras la salida escandalosa del futbolista entre "faltazos" y conflictos internos y extrafutbolísticos.

La comisión directiva atraviesa horas decisivas para decidir si recurre a la Justicia por incumplimiento de contrato, además de los reiterados episodios extradeportivos, y faltas a los entrenamientos por parte del delantero.

La institución habló del incumplimiento grave de sus compromisos contractuales del jugador, por lo que analizan toda la documentación y el contrato firmado para iniciar, en las próximas horas, acciones legales.

Centurión protagonizó una serie de graves episodios de indisciplina: como reiteradas faltas sin aviso a los entrenamientos, dio positivo en controles de alcoholemia y doping internos, y tuvo un fuerte cruce mediático con la dirigencia.

Racing de Nueva Italia atraviesa horas decisivas tras la conflictiva salida de Ricardo Centurión.



El club analiza iniciar acciones legales contra el futbolista por presunto incumplimiento de contrato, luego de una serie de episodios extradeportivos. pic.twitter.com/Rp9e9a6eB7 — eldoce (@eldoceoficial) July 23, 2026 La conflictiva salida del futbolista de 33 años años La salida de Ricardo Cenurión se desencadenó después de situaciones que arrojaron resultados positivos en análisis internos del club y en alcoholemias realizadas en la vía pública. Tras su desvinculación, el futbolista realizó descargos en redes sociales. Como respuesta, el presidente de la institución cordobesa y su hijo (del área de marketing) lo acusaron de dañar el patrimonio del club y ser un desagradecido, según el sitio El Doce TV.