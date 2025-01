Más reclamos por falta de luz: vecinos cortan la Avenida Directorio en Caballito

“Es en el cruce de Directorio y Viel, ahora los autos están siendo desviados por la calle Beauchef, está el personal de tránsito tratando de ordenar un poco la situación y el caos, pero en realidad el caos es para los vecinos que están protestando porque hace más de 30 horas que no tienen luz”, informó desde el lugar el periodista Alejandro Moreyra.

Mediante grupos de Whatsapp los vecinos se organizaron para llevar adelante la protesta que tuvo su primera manifestación en la noche del viernes. Pese a que se acercó una cuadrilla de Edesur para comenzar con algunos trabajos para intentar restablecer el servicio eléctrico, durante la mañana del sábado decidieron organizarse nuevamente y volver a cortar la avenida.

Además, los vecinos realizan un relevamiento de cuales son los edificios de la cuadra que no tienen servicio de agua y luz. "Nosotros fuimos a hablar con personal de Edesur, es una vergüenza. Aparecieron hoy porque cortamos anoche la calle. Tenemos toda la información de quien está sin agua, etc. Somos nosotros los vecinos autoconvocados. Si no nos ponemos las pilas nosotros nadie apareció del Gobierno, nadie dio la cara", relató Noelia acerca de la dramática situación que vive el barrio.

hombre.JPG Oscar relato su enojo por la falta de suministro eléctrico en su edificio.

"Es importante saber sobre todo quien está sin agua. AySa no vino a llenar como el año pasado después de que cortamos los tanques. No tenemos agua y llevamos más de 24 horas", agregó la mujer.

Por su parte, Oscar, un hombre que vive en un noveno piso de un edificio con su hija discapacitada relató a los micrófonos de C5N que "por más que me den 500 litros de agua ¿cómo hago para subirlo todos los pisos?".

"Nos están tomando de boludos, disculpame pero se me va. Esto es una vergüenza, van 40 horas sin servicio. Yo no tengo un antecedente de esto tan brutal", concluyó.