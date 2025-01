El drama de los vecinos de Parque Chacabuco: segundo día sin luz en medio del calor extremo

Si bien este fin de semana está previsto que llegue el alivio con las lluvias, los comerciantes todavía no pueden abrir sus puertas para trabajar. Además, no tienen respuestas de las compañías eléctricas.

Los vecinos no tienen luz hace más de un día.

Los comerciantes no pueden abrir los locales porque las persianas son eléctricas, temor que se suma a la pérdida de mercadería por la falta de refrigeración.

Alejandro Moreyra habló en Mañanas Argentinas con uno de los vecinos, quien se quejó de los precios del servicio y de la periodicidad con la que lo interrumpen. "Pagamos los tarifazos y hace dos días que en estas dos cuadras no tenemos luz. Reclamamos y nos dicen 'a las 5 vamos, a las 11 vamos' y nunca vienen. Llamamos ENRE, a las empresas; nadie nos da respuestas".

mapa cortes 17-1.PNG

Asimismo puntualizó en la situación comercial: "Tengo que estar usando bolsas de hielo para refrigerar todo, porque si no pierdo toda la mercadería. Yo me puedo arreglar, pero hay otras personas que no".

Además, los vecinos del barrio advierten por el peligro que genera que una zona tan transitada no tenga los semáforos funcionando teniendo en cuenta la alta probabilidad de incidentes viales que puede generar. Denunciaron, además, que los agentes de tránsito acuden muy poco al lugar.